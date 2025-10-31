水槽「4つの恋人たち」をテーマにしたデジタルEP『4 LOVERS ONLY』リリース決定
水槽が、11月28日にデジタルEP『4 LOVERS ONLY』をリリースする。
■EPには4人のフィーチャリングゲストが参加
本作は、水槽が今まで大々的に打ち出してこなかった「ラブソング」を切り口にし、「4つの恋人たち」をテーマに制作した4曲を収録。収録曲4曲それぞれにフィーチャリングゲストが参加するが、今回は楽曲名のみが発表されており、楽曲の内容やフィーチャリングゲストのラインナップは追って公開される。
水槽は、11月27日に東京・Zepp Shinjukuで自身最大規模のワンマンライブ『4TH ONE MAN LIVE “JUNCTION”』を開催。この日のライブで新作EPからの楽曲が先行して披露されるのかにも注目が集まる。
■リリース情報
2025.11.28 ON SALE
DIGITAL EP『4 LOVERS ONLY』
[収録曲]
01. INCIDENT feat. ■■■■
02. ハッピーエンドにしてよね feat. ■■■■■■
04. やっと君の誕生日を忘れた feat. ■■
