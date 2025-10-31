水槽「4つの恋人たち」をテーマにしたデジタルEP『4 LOVERS ONLY』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

水槽が、11月28日にデジタルEP『4 LOVERS ONLY』をリリースする。

■EPには4人のフィーチャリングゲストが参加

本作は、水槽が今まで大々的に打ち出してこなかった「ラブソング」を切り口にし、「4つの恋人たち」をテーマに制作した4曲を収録。収録曲4曲それぞれにフィーチャリングゲストが参加するが、今回は楽曲名のみが発表されており、楽曲の内容やフィーチャリングゲストのラインナップは追って公開される。

水槽は、11月27日に東京・Zepp Shinjukuで自身最大規模のワンマンライブ『4TH ONE MAN LIVE “JUNCTION”』を開催。この日のライブで新作EPからの楽曲が先行して披露されるのかにも注目が集まる。

■リリース情報

2025.11.28 ON SALE

DIGITAL EP『4 LOVERS ONLY』

[収録曲]

01. INCIDENT feat. ■■■■

02. ハッピーエンドにしてよね feat. ■■■■■■

04. やっと君の誕生日を忘れた feat. ■■

■関連リンク

水槽 OFFICIAL SITE

https://www.suisoh.com/

