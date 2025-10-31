Tani Yuukiが、11月19日にリリースする最新シングル「もしものがたり」初回盤の収録内容を解禁した。また、「おかえり」のライブ映像も公開された。

◆Tani Yuuki 動画

「もしものがたり」は、TVアニメ『ドラえもん』新エンディング曲となる楽曲。自身のルーツにもなっている「ドラえもん」の世界観を余すことなく昇華した作品に仕上がっているという。躓いたり、困難を前に立ち止まることを優しく肯定し、そっと背中を押すような優しい歌詞と、J-POPを追求したTani Yuukiサウンドが耳に残る、既にライブでも定番曲となりつつあるとのこと。

そして、3形態にてリリースされるシングルの初回盤収録内容詳細が発表された。初回盤Aには2025年6月に開催された野外ライブ＜Tani Yuuki Free Live “Bon Voyage!” at横浜赤レンガ倉庫＞の模様が全曲収録されることが決定。代表曲とも呼べる全11曲が演奏されたライブの模様を余すことなく収録している。初回盤BにはTVアニメ『ドラえもん』ノンクレジットエンディング映像に加え、「もしものがたり」レコーディングメイキング映像が収録。さらに「もしものがたり」ピアノ譜面も収録されることが決定した。

また、本日22時には約3年ぶりに「THE FIRST TAKE」への登場が決定した。今回披露するのは、ストリーミングは累計1億回再生、MVは3000万回再生を突破した「おかえり」。今回は、ギター2本のアコースティックアレンジにて一発撮りでパフォーマンスしている。

その公開に先駆けて＜Tani Yuuki Free Live “Bon Voyage!” at横浜赤レンガ倉庫＞より「おかえり」のライブ映像が公開となった。ライブでの「おかえり」、一発撮りのアコースティックで披露した「おかえり」、それぞれ違った表情を見せるパフォーマンスを合わせて楽しんでもらいたい。

◾️シングル「もしものがたり」

2025年11月19日（水）発売 先行配信：https://kmu.lnk.to/Moshimonogatari 予約サイトまとめ： https://kmu.lnk.to/moshimonogatari_CD ◆形態・価格

・初回生産限定盤A：CD+Blu-ray Disc KSCL - 3621~22 ￥3,960（税込）

・初回生産限定盤B：CD+DVD KSCL - 3623~24 ￥1,760（税込）

・通常盤：CD KSCL - 3625 ￥880（税込） ◆収録曲

・初回生産限定盤A

M-1 もしものがたり

M-2 万有引力

・初回生産限定盤B・通常盤

M-1 もしものがたり

M-2 もしものがたり（TV size）

M-3.もしものがたり（Instrumental)

M-4 もしものがたり（TV size Instrumental） ◆初回生産限定盤内容

・初回生産限定盤A

『Tani Yuuki Free Live “Bon Voyage!” at 横浜赤レンガ倉庫』

01.もう一度 / 02.Myra / 03.他人り事 / 04.愛言葉 / 05.ワンダーランド / 06.運命 / 07.W/X/Y / 08.Life is beautiful / 09.夢喰 / 10.後悔史 / 11.おかえり

・初回生産限定盤B

01.TVアニメ『ドラえもん』ノンクレジットエンディング映像

02.「もしものがたり」メイキング映像 ◆店頭購入者特典

Amazon.co.jp：メガジャケ

その他店舗：「もしものがたり」オリジナルステッカー

※各所無くなり次第終了となります。

◾️＜Tani Yuuki Live Tour 2025 ”Still love… this”＞ 2025年 ※終了公演は省略

11月2日（日）宮城・仙台サンプラザホール

11月9日（日）広島・広島上野学園ホール

11月14日（金）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

11月22日（土）奈良・なら100年会館

11月28日（金）福岡・福岡サンパレス

12月6日（土）沖縄・那覇文化芸術劇場なはーと 大劇場 2025年12月15日（月）東京・日本武道館

詳細：https://taniyuuki.com/feature/tour2025