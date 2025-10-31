sugarが、ニューシングル「BLACK SHEEP」を11月26日にリリースする。

今作は初回限定盤と通常盤の2形態で展開。初回限定盤には、表題曲「BLACK SHEEP」とライブでも話題を呼んでいる「per.iod」を収録。

付属のDVDには「BLACK SHEEP -Music Clip-」に加え、撮影の裏側に密着したドキュメンタリー映像「BLACK SHEEP -BEHIND THE SCENES-」が収められる。

映像と音の両面から、バンドの現在地を鮮やかに切り取った内容だ。

通常盤は、タイトルを象徴する黒一色のパッケージ仕様。結成初期からライブで演奏され続けてきた人気曲「はいすい通り」が通常盤限定トラックとして収録されている。

また、リリースに先駆けてsugar公式Xで「BLACK SHEEP」ミュージックビデオの冒頭の一部が公開中。漆黒の世界観と緊張感のあるサウンドが交錯する映像からは、バンドのさらなる進化が垣間見える映像だ。

さらに、『BLACK SHEEP』を携えたワンマンライブ＜sugar 3rd ONEMAN『誰の為の歌』＞が、2026年1月24日に東京・恵比寿LIQUIDROOMで開催される予定だ。

4th SINGLE「BLACK SHEEP」

2025.11.26(水) RELEASE 【初回限定盤】DMGD-051/052 [CD+DVD] ￥2,200 (tax in) [CD]

01.BLACK SHEEP

02.per.iod

[DVD]

BLACK SHEEP -Music Clip-

＋BLACK SHEEP -BEHIND THE SCENES- 【通常盤】DMGD-053 [CD] ￥1,980 (tax in) [CD]

01.BLACK SHEEP

02.per.iod

03.はいすい通り

＜sugar presents. GLITCH PARADE＞

12月25日(木) Spotify O-WEST

出演：sugar / 来夢。 / RAZOR / まみれた / MAMA.

開場/開演：16:30 / 17:00 ＜sugar 3rd ONEMAN『誰の為の歌』＞

2026.1.24(土) Ebisu LIQUIDROOM