sugar、4thシングル「BLACK SHEEP」リリース決定
sugarが、ニューシングル「BLACK SHEEP」を11月26日にリリースする。
今作は初回限定盤と通常盤の2形態で展開。初回限定盤には、表題曲「BLACK SHEEP」とライブでも話題を呼んでいる「per.iod」を収録。
付属のDVDには「BLACK SHEEP -Music Clip-」に加え、撮影の裏側に密着したドキュメンタリー映像「BLACK SHEEP -BEHIND THE SCENES-」が収められる。
映像と音の両面から、バンドの現在地を鮮やかに切り取った内容だ。
通常盤は、タイトルを象徴する黒一色のパッケージ仕様。結成初期からライブで演奏され続けてきた人気曲「はいすい通り」が通常盤限定トラックとして収録されている。
また、リリースに先駆けてsugar公式Xで「BLACK SHEEP」ミュージックビデオの冒頭の一部が公開中。漆黒の世界観と緊張感のあるサウンドが交錯する映像からは、バンドのさらなる進化が垣間見える映像だ。
さらに、『BLACK SHEEP』を携えたワンマンライブ＜sugar 3rd ONEMAN『誰の為の歌』＞が、2026年1月24日に東京・恵比寿LIQUIDROOMで開催される予定だ。
4th SINGLE「BLACK SHEEP」
2025.11.26(水) RELEASE
【初回限定盤】DMGD-051/052 [CD+DVD] ￥2,200 (tax in)
[CD]
01.BLACK SHEEP
02.per.iod
[DVD]
BLACK SHEEP -Music Clip-
＋BLACK SHEEP -BEHIND THE SCENES-
【通常盤】DMGD-053 [CD] ￥1,980 (tax in)
[CD]
01.BLACK SHEEP
02.per.iod
03.はいすい通り
＜sugar presents. GLITCH PARADE＞
12月25日(木) Spotify O-WEST
出演：sugar / 来夢。 / RAZOR / まみれた / MAMA.
開場/開演：16:30 / 17:00
＜sugar 3rd ONEMAN『誰の為の歌』＞
2026.1.24(土) Ebisu LIQUIDROOM
