Ê¿°¦Íü¡¢É×¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤Ë¡È²¾Áõ¡É¡¡4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¡È¥Ñ¥Ñ¤ªÌÌ¡É¤ÇÊ±Áõ¡ÖÂçÇú¾Ð¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Öpapa¤Î¿¿»÷¤¦¤Þ¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¿°¦Íü¡Ê40¡Ë¤¬10·î31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡Ê39¡Ë¤Ë¡È¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¡É²¾Áõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÇú¾Ð¡ª¡×¡Ö°µÅÝ¡ª¡×4·»Äï¤Î¥Ñ¥Ñ¤ªÌÌ¡õÊ¿°¦Íü¤Î¥Ñ¥Ñ¡È²¾Áõ¡É
¡¡Ê¿¤Ï¡Ö#²æ¤¬²È¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó #2025 #Ä¹Í§Í¤ÅÔ #¤ªÌÌ #Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤Ë¤Ê¤ê¤¤ë¤Î´¬¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£Â©»Ò¤¿¤Á¤¬Ä¹Í§¤Î¤ªÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡ÈÄ¹Í§Í¤ÅÔÉ÷¡É¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿¼«¿È¤â¡È¤Ä¤±¥Ò¥²¡É¡ÈÃ»È±¡É¤ÇÄ¹Í§¤Ë²¾Áõ¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡Ö#papa¤ÎÂçÇú¾Ð¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö#¥«¥ª¥¹Ã£¤ÎÆ°²è¥¦¥±¤ë¡×¡Ö#papa¤Î¿¿»÷¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ê²ÈÂ²¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢ºÇ¶¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ø¤Î°¦¤¬À¨¤¤¡×¡Ö¤É¤ì¤¬¥Û¥ó¥â¥Î¤À¡×¡Ö¥¢¥â¡¼¥ì¡×¤Ê¤É¡¢²¹¤«¤¤È¿±þ¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¿¤ÏÄ¹Í§Áª¼ê¤È2017Ç¯1·î¤Ë·ëº§¡£18Ç¯2·î¤ËÄ¹ÃË¡¢19Ç¯8·î¤Ë¼¡ÃË¡¢21Ç¯4·î¤Ë»°ÃË¡¢23Ç¯5·î¤ËÂè4»Ò»ÍÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
