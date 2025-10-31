BugLug、YouTube新企画『つばめテスト』公開
BugLugが所属するResistar Records公式YouTubeチャンネル「れじちゃん」にて、バンドの新企画『つばめテスト』が公開された。
本企画は、BugLugのベーシストであり“ヴィジュアルバカ”の異名を持つ燕（B）をフィーチャーしたバラエティコンテンツ。燕の発想力、メンバーとの絆、そしてリアクション力を試す“予測不能”なテスト企画として展開される。
従来の「50の質問」シリーズとは一線を画し、今回は燕ならではの自由奔放な世界観が全開。想定外の珍回答が飛び出すたびに、スタジオは笑いに包まれ、BugLugの仲の良さとチームワークが“笑撃”のかたちで浮き彫りになる内容となっている。
『つばめテスト』は11月7日まで、毎週金曜に新エピソードを公開予定。スケジュールには「and more…」の記載もある。
MINI ALBUM『なまいろ。』
2025.12.10 RELEASE
【完全生産限定盤】
RSCD-368/369 (CD＋DVD) ￥13,200(税込)
20Pブックレット封入
[CD]
01.MY nAmE is LUCiD
02.“REIWA PARADE”~社不なbaby~
03.Scary Necro Scary
04.獏
05.寄 生 Kiss
06.sprinkler
07.ボクの終わりが見えた時
[DVD]
・ボクの終わりが見えた時 -Music Clip-
・BugLug 15th ANNIVERSARY ONEMAN LIVE『ASOVIVA〜真夏の太陽と冴わたる月の詩〜』2025.8.9 日比谷野外大音楽堂
01.Dream Rush
02.マジカルモーメント
03.-7-
04.KAIBUTSU
05.MOSHPIT☆LIFE
06.HICCHAKAXMECCHAKA
07.獏
08.akari
09.kinder
10.夜会
11.骨
12.寄 生 Kiss
13.“REIWA PARADE”~社不なbaby~
14.排水溝で一気して
15.V.S
16.ギロチン
EN1.ASOVIVA
EN2.ボクの終わりが見えた時
EN3.ブレーメン
EN4.おわりのないうた。
EN5.LOST CHILD
EN6.猿
【通常盤】
RSCD-370 (CD) ￥3,300(税込)
トレーディングカード封入(全24種＋シークレット1種よりランダム1種)
[CD]
01.MY nAmE is LUCiD
02.“REIWA PARADE”~社不なbaby~
03.Scary Necro Scary
04.獏
05.寄 生 Kiss
06.sprinkler
07.ボクの終わりが見えた時
発売元：Resistar Records
＜BugLug ONEMAN TOUR 2025 「なまいろ。-Color Identity-」＞
2025年11月1日(土) 千葉LOOK SOLD OUT
2025年11月3日(月・祝) HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3 SOLD OUT
2025年11月8日(土) 仙台enn 2nd
2025年11月9日(日) 高崎the Groove TAKASAKI SOLD OUT
2025年11月15日(土) 静岡SUNASH SOLD OUT
2025年11月22日(土) 岡山CRAZYMAMA 2ndRoom
2025年11月24日(月・祝) 福岡OP’S
2025年11月29日(土) 高松sound space RIZIN’ SOLD OUT
2025年11月30日(日) 神戸太陽と虎
2025年12月6日(土) 金沢GOLD CREEK
2025年12月7日(日) 長野LIVE HOUSE J
2025年12月13日(土) 名古屋CLUB UPSET
2025年12月14日(日) 大阪Yogibo METAVALLEY
開場 / 開演
17:00 / 17:30
＜BugLug ONEMAN TOUR 2025 「なまいろ。-Color Identity-」FINAL 『人格-アパートメント-』＞
2026年1月9日(金) Spotify O-EAST
開場 / 開演 17:45 / 18:30
チケット ※全公演共通
前売り￥6,000(D代別) / 当日￥7,000(D代別)
【チケット発売中】
受付URL https://eplus.jp/buglug/
関連リンク
◆BugLug オフィシャルサイト
◆BugLug オフィシャルX
◆BugLug オフィシャルInstagram
◆BugLug オフィシャルYouTubeチャンネル