irienchyが、10月8日にリリースした東海大学男子バスケットボール部SEAGULLS応援ソング「Echoes」のリリックビデオを公開した。

◆iriench 動画

本映像は、当楽曲を携えて、10月11日行った東海大学男子バスケットボール部SEAGULLS HOME GAME 2025でのライブパフォーマンスの様子が映されている。当日は同大学チアリーディング部FINEとのコラボパフォーマンスが行われ、初披露となった「Echoes」の盛り上がりと、チアリーディング部の迫力満載のパフォーマンスが同時に堪能できる映像となっているという。

現在、irienchyは全国ツアー＜irienchy × no more pre 愛を持って哀と生きるツアー＞を開催中であり、そちらにも是非足を運んでいただきたい。

https://www.youtube.com/watch?v=j2fivlaOlgE

◾️＜irienchy × no more pre 愛を持って哀と生きるツアー＞ 2025年

10月4日（土）LIVE HOUSE Pangea（大阪）

開場：17:30 開演：18:00

出演者：irienchy/no more/and more… 11月3日（月・祝）LIVE HOUSE Queblick（福岡）

開場：17:30 開演：18:00

出演者：irienchy/no more 11月8日（土）Shibuya eggman（東京）

開場：17:30 開演：18:00

出演者：irienchy/no more/and more… ◆チケット種別

・前売りチケット：2,500円

・当日券：3,000円

※入場時ドリンク代別途必要

※オールスタンディング ◆チケット受付期間：〜公演前日23:59

https://eplus.jp/irienchy/

※本受付は先着となります

※予定販売枚数に達し次第、早期に販売を終了させていただく場合がございます

◾️その他ライブ情報

https://www.irienchy.com/live 2025年

11月3日（祝・月）＜irienchy × no more pre 愛を持って哀と生きるツアー＞福岡 Queblick

11月8日（日）＜irienchy × no more pre 愛を持って哀と生きるツアー＞渋谷 eggman

11月29日（土）＜Bentham Presents 「FASTMUSIC CARNIVAL 2025」＞新宿LOFT / LOFT BAR

関連リンク ◆irienchy オフィシャルサイト

◆irienchy オフィシャルX

◆irienchy オフィシャルInstagram

◆irienchy オフィシャルYouTubeチャンネル

◆irienchy オフィシャルTikTok

https://www.youtube.com/watch?v=j2fivlaOlgE