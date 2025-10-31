irienchy、東海大学男子バスケットボール部SEAGULLS応援ソング「Echoes」リリックビデオ公開
irienchyが、10月8日にリリースした東海大学男子バスケットボール部SEAGULLS応援ソング「Echoes」のリリックビデオを公開した。
本映像は、当楽曲を携えて、10月11日行った東海大学男子バスケットボール部SEAGULLS HOME GAME 2025でのライブパフォーマンスの様子が映されている。当日は同大学チアリーディング部FINEとのコラボパフォーマンスが行われ、初披露となった「Echoes」の盛り上がりと、チアリーディング部の迫力満載のパフォーマンスが同時に堪能できる映像となっているという。
現在、irienchyは全国ツアー＜irienchy × no more pre 愛を持って哀と生きるツアー＞を開催中であり、そちらにも是非足を運んでいただきたい。
https://www.youtube.com/watch?v=j2fivlaOlgE
◾️＜irienchy × no more pre 愛を持って哀と生きるツアー＞
2025年
10月4日（土）LIVE HOUSE Pangea（大阪）
開場：17:30 開演：18:00
出演者：irienchy/no more/and more…
11月3日（月・祝）LIVE HOUSE Queblick（福岡）
開場：17:30 開演：18:00
出演者：irienchy/no more
11月8日（土）Shibuya eggman（東京）
開場：17:30 開演：18:00
出演者：irienchy/no more/and more…
◆チケット種別
・前売りチケット：2,500円
・当日券：3,000円
※入場時ドリンク代別途必要
※オールスタンディング
◆チケット受付期間：〜公演前日23:59
https://eplus.jp/irienchy/
※本受付は先着となります
※予定販売枚数に達し次第、早期に販売を終了させていただく場合がございます
◾️その他ライブ情報
https://www.irienchy.com/live
2025年
11月3日（祝・月）＜irienchy × no more pre 愛を持って哀と生きるツアー＞福岡 Queblick
11月8日（日）＜irienchy × no more pre 愛を持って哀と生きるツアー＞渋谷 eggman
11月29日（土）＜Bentham Presents 「FASTMUSIC CARNIVAL 2025」＞新宿LOFT / LOFT BAR
