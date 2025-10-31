¡Úµð¿Í¡Û²£Àî³®¡¡²ù¤·¤µ¥Ð¥Í¤Ë£²£¶£°µå¤ÎÇ®Åê¡Öº£Ç¯¤ÏÅê¤²¤Æ¤¤¤ÆÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£³£±Æü¤Ë¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ª¤è¤Ó¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç½©µ¨¥¥ã¥ó¥×£³ÆüÌÜ¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤ÎÆü¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿²£Àî³®Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï£²£¶£°µå¤ÎÇ®Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²£Àî¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾åÈ¾¿È¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢µå¿ô¤òÂ¿¤¯Åê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Åö½é¤Ï£³£°£°µå¤òÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¡£Ï¢Â³Åêµå¤Ç¤ÎÃ£À®¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö£±£°£°µå¤òÄ¶¤¨¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éÂÎ¤Î¼´¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µå¿ô¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤óÎÉ¤¯¤Ê¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í£·Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£²£µ»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£¸»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¡££²¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£µ£¹¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¡Öº£Ç¯¤ÏÅê¤²¤Æ¤¤¤ÆÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£ÀèÈ¯µ¡²ñ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÍèÇ¯¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¡£º£Æü¤Îµå¿ô¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ£±Æü£±Æü¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åêµå¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Îý½¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£²¼È¾¿È¤ÇÅê¤²¤ë´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤·¡Ö²¼È¾¿È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»È¤Ã¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤Èº¸ÏÓ¤òÉ¾²Á¡£
¡¡¤Þ¤¿°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢Åê¤²¹þ¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡×¤Èº£µ¨¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤éÅê¤²¹þ¤ß¤ÎÉ¬Í×À¤ò¶¯Ä´¡£²£Àî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅêµå¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ë¤ä¤ë°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤¦¤Þ¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£