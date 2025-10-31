元阪神、オリックスの能見篤史氏（46＝本紙評論家）が27日に更新された上原浩治氏（50）のYouTube「雑談魂」に出演。オリ時代に同僚だったドジャースの山本由伸について語った。

オリックスでは投手兼コーチとして活躍した能見氏。能見氏から見て山本由伸はどうだったかと聞かれると「2年一緒にやったんですけど、怒った姿は見たことない。マウンド上でも」と印象を語った。

「立ち居振る舞いはほんとに、若いのにようできるなって」続け「大事な試合先発させられると負けられない。野手がミスしたりすると、ちょっと気持ち的にも“うわっ、それは。おい”みたいになるんですけど、あの子は一切ならない」と説明。「逆に声掛けに行くんで。いや、それはできない。その動きはできないでしょって、自分に置き換えたらその立ち居振る舞いはできない。この子凄いなって」と絶賛した。

さらに、山本の振る舞いについて「多分、高校からいろいろ教わってきて、大事にしてる部分であったりとか。若い子の見本っていうのは本人も意識してるかもしれないです」と分析。「好かれるっていうのは分かる。大谷翔平も由伸にちょっかい出したりとかやってるの見ると、好かれるタイプだなって」と愛される人柄を語った。