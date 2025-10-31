31日（金）、THECOO株式会社は運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、大同生命SV.LEAGUE MENの日本製鉄堺ブレイザーズに所属する大宅真樹の公式ファンコミュニティ『大宅真樹 OFFICIAL SUPPORTERS CLUB』を11月1日（土）よりオープンすると発表した。

ファニコンは会員制のファンコミュニティアプリで、タレントやアーティスト、インフルエンサーの活動をコアなファンと一緒に盛り上げていくコンテンツだ。

今回、大宅のファンコミュニティでは2種類のプランが設けられ、月額1,000円の『おーやさん プラン』には限定オフショットやムービー、グループチャット、イベントチケット優先抽選権など多くの特典が用意されている。また、月額3,000円の『まーくん プラン』はおーやさん プランの全メニューが付くほか、デジタルファンレターBOXのプレゼントやHG限定の大宅真樹招待シートに抽選で招待など、豪華な特典も。

さらに早期入会特典として、11月11日（火）23:11までに『まーくん プラン』に入会した方には、限定のラバーバンドが、12カ月プランで入会した方には限定のポストカードがプレゼントされるとのこと。

大宅はファンコミュニティ開設にあたってコメントを発表した。

「日頃より暖かいご声援ありがとうございます！今回このコミュニティを開設し、皆さんと交流できる場所をつくりました！僕のことをもっと知ってもらったり、様々なコンテンツを楽しんでもらったり、サポーターの皆さん同士での繋がりを増やしてもらいたいな、といった想いから開設に至りました。バレーボールのことはもちろんSUPPORTERS CLUBに入っていただいた皆さんにはプライベートな部分も発信していきたいと思っています！今まで応援してくださった方はもちろん、これから応援したいと思ってくださっている方に大宅真樹という人間をより知っていただく場所として、このコミュニティをよろしくお願い致します！皆さんのご入会お待ちしています！」