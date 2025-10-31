¤Î¤ó¡¢¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤ªÉÛÃÄ¡×¡¡Åìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×»²²Ã¤Î´î¤Ó¤â¸ì¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¡¢¤Î¤ó¤¬31Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù½éÆüÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¡£µÈ±Ê¤Î¼ã¤Æü¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤ó¤Ï¡Ö¤ªÉÛÃÄ¡×¤¬Æü¡¹¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ãÇò¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢½÷À¤Ç½é¤á¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¡¦¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ÎÅÐÄº¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÅÄÉô°æ½ß»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯´¶Æ°ºî¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº´Æ£¹À»Ô¡¢Å·³¤Í´´õ¡¢ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡¢¼ãÍÕÎµÌé¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¡¢ºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»³¤ò°¦¤·»³¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿½÷ÀÅÐ»³²È¡¦Â¿Éô½ã»Ò¡ÊµÈ±Ê¡Ë¤Î¼ã¤Æü¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤ª²È¤ÎÃæ¤ÇÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÂç¶½Ê³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»£±Æ¤ò½ª¤¨¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖµÈ±Ê¤µ¤ó¤ÈÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬ËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¸«¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤âË¤«¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡×¤òÄ¶¤¨¤¿Àè¤Ë¤¢¤ëÂ¸ºß¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¤Î¤ó¤Ï¡Ö¤ªÉÛÃÄ¤¬¤¤¤ë¡¢¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª»Å»ö¤·¤¿¤ê¡¢Æü¡¹À¸³è¤·¤¿¤êÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ËèÆü¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¤ªÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿²¤Æ¡¢3ÅÙ¿²¤¯¤é¤¤¤¹¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤³µ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤êÃç´Ö¤À¤Ã¤¿¤êÂç»ö¤Ê¿Í¤«¤é¿§¡¹Ìã¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤¬¤ªÉÛÃÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¾´¶¤ò¿®¤¸¤Æ¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤¬¡Ö²¶¤È¤«Å·³¤¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¸¤ë¤È¡¢¤Î¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¢¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ñ»Ý¤¬°ã¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤ªÉÛÃÄ¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£ÅÐ»³¤ò´Þ¤á¤¿ËÜºî¤Î»£±Æ´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÉÛÃÄ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ËÜºî¤ÇÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±Ç²è¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ãÇò¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢½÷À¤Ç½é¤á¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¡¦¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ÎÅÐÄº¤ËÀ®¸ù¤·¤¿ÅÄÉô°æ½ß»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯´¶Æ°ºî¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº´Æ£¹À»Ô¡¢Å·³¤Í´´õ¡¢ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡¢¼ãÍÕÎµÌé¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¢³ýÅç¤ß¤º¤¡¢ºåËÜ½ç¼£´ÆÆÄ¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖµÈ±Ê¤µ¤ó¤ÈÅÄÉô°æ¤µ¤ó¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬ËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¸«¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿ÍÀ¸¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤âË¤«¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¡×¤òÄ¶¤¨¤¿Àè¤Ë¤¢¤ëÂ¸ºß¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¤Î¤ó¤Ï¡Ö¤ªÉÛÃÄ¤¬¤¤¤ë¡¢¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤·¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¼«Ê¬¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª»Å»ö¤·¤¿¤ê¡¢Æü¡¹À¸³è¤·¤¿¤êÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ËèÆü¤ª²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¤ªÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿²¤Æ¡¢3ÅÙ¿²¤¯¤é¤¤¤¹¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤³µ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²¤À¤Ã¤¿¤êÃç´Ö¤À¤Ã¤¿¤êÂç»ö¤Ê¿Í¤«¤é¿§¡¹Ìã¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤¬¤ªÉÛÃÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ä¾´¶¤ò¿®¤¸¤Æ¡×¤ÈÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤¬¡Ö²¶¤È¤«Å·³¤¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤¤¤¸¤ë¤È¡¢¤Î¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¢¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ñ»Ý¤¬°ã¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¤ªÉÛÃÄ¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£ÅÐ»³¤ò´Þ¤á¤¿ËÜºî¤Î»£±Æ´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÉÛÃÄ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ËÜºî¤ÇÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±Ç²è¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£