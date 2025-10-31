世界的グループ「ＢＴＳ」のＪＩＮが３１日、韓国・仁川文鶴競技場で初ソロファンコンサートツアー「＃ＲＵＮＳＥＯＫＪＩＮ＿ ＥＰ．ＴＯＵＲ」のアンコール公演を行った。

６月の韓国・高陽からスタートし、日本、アメリカ、ヨーロッパなど９都市をめぐるツアーの最後を飾るアンコール公演。１曲目の「Ｒｕｎｎｉｎｇ Ｗｉｌｄ」ではスタジアムの外周トラックを走りながら登場。ＡＲＭＹ（ＢＴＳのファンネーム）を驚かせた。「ＡＲＭＹの皆さん、盛り上がる準備はできてますか？ では、旅に出かけましょう」と呼びかけると、今公演の合言葉「１、２、３、トジョン（挑戦）！！」でひとつになった。

最新曲の「Ｄｏｎ’ｔ Ｓａｙ Ｙｏｕ Ｌｏｖｅ Ｍｅ」など１８曲をパフォーマンス。「Ｉ ｗｉｌｌ ｃｏｍｅ ｔｏ ｙｏｕ」「Ｔｈｅ Ｔｒｕｔｈ Ｕｎｔｏｌｄ （ｆｅａｔ． Ｓｔｅｖｅ Ａｏｋｉ」で弾き語りを披露したほか、ＡＲＭＹとのテレパシーゲームや歌うミッションを課す双方向のコミュニケーションでも楽しませた。

ユニークでキュートなダンスで知られる「Ｓｕｐｅｒ Ｔｕｎａ」では、メンバーのＪ―ＨＯＰＥ、ＪＵＮＧ ＫＯＯＫがダンサーに交じってサプライズ出演。お魚ポーズで待ち受けるＪ―ＨＯＰＥ、ＪＵＮＧ ＫＯＯＫのもとにＪＩＮがダイブするパフォーマンスではＡＲＭＹも大盛り上がりとなった。

ＪＩＮは「ＪＵＮＧ ＫＯＯＫのマグロが…！ メンバーたちがこれやりたいって言うから」と照れ笑いしながら「有名な歌手のＪＵＮＧ ＫＯＯＫです。この方もツートップのＪ―ＨＯＰＥです」と紹介。２人も「トジョン！！」と言いながら１曲ずつソロステージを披露した。

ゲストの２人は、コンサート終盤のＢＴＳ楽曲メドレーでも再登場。「ＩＤＯＬ」から「Ｓｏ Ｗｈａｔ」、「Ｍｙ Ｕｎｉｖｅｒｓｅ」でコラボレーションした。ＪＩＮは「３人で呼吸を合わせてパフォーマンスしてみましたが、１０年以上やっているから、自然と合わせることができた」とＢＴＳの絆を改めて実感した様子。「このチームワークで、もっとカッコいい姿で戻ります」と“完全体”でのカムバックを予感させた。

ＪＩＮは今回のツアーで、英ロンドンのＯ２アリーナ（Ｔｈｅ Ｏ２ ａｒｅｎａ）で公演を行った初の韓国人アーティストとなったほか、米アナハイムのホンダ・センターでは韓国人アーティスト史上最多観客を動員。さらに、ダラスのアメリカン・エアラインズ・センターを全席完売させた初の韓国ソロアーティストとして新たな記録を打ち立てた。

アンコールでは気球に乗ってスタジアムを一周。「（高くて）怖いよ〜！ でもやりたかったから」と最上段のＡＲＭＹまで楽しませ「皆さん、上空から見ると、とてもキレイです」とロマンに浸った。ＢＴＳは今年６月にメンバー全員が兵役義務から召集解除となり、来年春の完全体カムバックを目標に着々と制作を進行中。来年には新アルバムのリリースとともに大規模なワールドツアーを開催することも明らかになっている。「世界中のＡＲＭＹが幸せになるまで、僕は走り続けます」とＪＩＮ。今後の展開に注目が集まりそうだ。