タレントの長嶋一茂が３１日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜・午後６時５０分）に出演し、妻の決めた家庭内の序列が最下位であることを明かす一幕があった。

この日、「僕がママ（妻）を怒りました」と話し出した一茂。「あまりにもウチのワンちゃんの虎太郎くんに…。ウチは３匹いるんですけど、初のオスなんですね。この虎太郎くんをママが甘やかし過ぎで」と続けると「そもそも犬とは一緒に寝ないってルールがあったのに、いつの間にか一緒に寝だしちゃって。とにかく息子のように育てちゃって。おしっことかも主人が甘いとなると、ちゃんとしなくなるの」と訴えた。

「『ちゃんとしつけようよ、ママ』って言ったら、今まで聞いたことがないようなしつけが始まるんですよ。『あら〜、虎太郎くん、こんな所でおしっこしちゃダメなのよ〜』って。でも、ママさあ、そんなに甘やかすと犬の教育にも良くないよって言ったら、『虎太郎は犬じゃないの。私の息子なの。だから、今日をもって順番を決めたいと思う』って言われて」と続けると、妻の決めた順番が「虎太郎が一番。その次に娘２人が入って、その後に（メスの）エリちゃんとキラちゃんが入って、あなたが一番下だから」というものだったことを明かした。

さらに妻に「あなたは一番下だから、これからは虎太郎くんにものは言えない」と言い渡されたことを明かした後、「（妻は）毎晩、（虎太郎と）一緒に寝てるんですよ…。だから、もういいかなって」とつぶやいた一茂。

妻について「今まで人を甘やかしたことがないのかも知れない、ママは。娘たちにも厳しかったから。虎太郎くんはもう人になってるんで、初めて人を甘やかすことができてるのかも」と話していた。