普通のボブは卒業！【40・50代】は「すっきりウルフ」で即今っぽヘア♡

重く見えがちなボブを、軽やかに見せたいときは「すっきりウルフ」がいちおし。襟足の長さやレイヤーの入れ方でシルエットに抜けをつくり、自然な動きと柔らかさをプラスできます。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代におすすめのすっきりウルフをピックアップ。上品さと今っぽさを両立したスタイルで、さりげなく印象チェンジを叶えませんか？

コンパクトなバランスが新鮮なウルフボブ

最初にご紹介するのは、ショートカットに軽く襟足を残したようなコンパクトなウルフボブ。首元をすっきりと見せながらも、丸みのあるシルエットで女性らしさをキープしています。ナチュラルブラウンのカラーがやわらかい艶を添え、上品ながらも親しみやすい雰囲気に。初めてウルフに挑戦する人にもおすすめのデザインです。

ふんわりベージュの大人ウルフボブ

こちらはひし形シルエットで仕上げたボブウルフ。トップは毛先を内に入れてふんわりと、ベースは外ハネで動きをプラス。ほんのりくびれをつけることで、自然な立体感が生まれています。やさしいベージュトーンが全体を明るく見せ、柔らかい印象に。可愛らしさと上品さをバランスよく両立したスタイルです。

こっくりブラウンのプチウルフ

首元にくびれをつけた動きのあるプチウルフ。ベースは外ハネにして、トップをゆるく巻くことで自然なニュアンスを感じる仕上がりに。こっくりとしたブラウンカラーが髪のツヤを引き立て、カジュアルな中にも大人っぽさを演出します。程よいレイヤー感で、軽やかさとまとまりを両立したデザインです。

ダークグレージュで魅せる、小顔ネオウルフ

最後にご紹介するのは、ストレートベースで仕上げたネオウルフ。首に沿うようにタイトにまとめた襟足が特徴で、首元をすっきりと見せてくれます。ダークグレージュの落ち着いたカラーが上品さを引き立て、ナチュラルながら洗練された印象に。

