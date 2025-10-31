俳優のコリン・ファレル（４９）が、２００２年公開の映画『マイノリティ・リポート』の撮影中に、共演のトム・クルーズ（６３）を怒らせていたことを明かした。そのプロ意識の高さで知られるトム、コリンは自身の仕事に対する姿勢の甘さが原因であったと振り返っている。



【写真】トム・クルーズを怒らせたコリン・ファレル

『ザ・レイト・ショー・ウィズ・スティーヴン・コルベア』出演時、コリンはこう話した。「僕はトム・クルーズや『トップ・ガン』、『卒業白書』、それにスティーブン・スピルバーグや（作曲家の）ジョン・ウィリアムスらの映画を見て育った」「でもあれは５月３１日の僕の誕生日だった。撮影期間中だったんだけど、１億２０００万ドル（約１８５億円）の製作費がかかっているその映画に、僕は誕生日は休ませて欲しいって頼み込んだんだよ。何を考えていたんだろうね？」



長年、依存症を抱え、リハビリ施設入りも経験しているコリンは、仕事の前夜にも飲んだくれ、ひどい姿で現場に来ることがあったうえ、撮影前にビールを何杯か飲んで、セリフが出てこなかったこともあったそうで、そんな自分にトムはうんざりしていたと明かし、「『ちょっと外で新鮮な空気を吸ってくれば？』とも言われたけど、そうしたら、戻ってきた時にさらにプレッシャーがかかると思った」「結局４６回も取り直した。トムは不機嫌だったね」と続けた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）