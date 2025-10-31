【トロント（カナダ）＝帯津智昭、平沢祐】米大リーグのワールドシリーズ（ＷＳ、７回戦制）は３１日（日本時間１１月１日）、カナダのトロントで第６戦が行われる。

大谷、山本、佐々木が所属し、連覇を目指すドジャース（ナ・リーグ）は通算２勝３敗で、先発する山本にチームの期待がかかる。ブルージェイズ（ア・リーグ）は３２年ぶりのＷＳ制覇にあと１勝としている。

負けたら終わりの一戦で先発する山本は第６戦前日の３０日、座った捕手に強めのキャッチボールを行って最後の調整を締めくくった。

２５日の第２戦ではブルージェイズ打線を１失点に抑え、ポストシーズン２試合連続となる完投勝利。「自信になったと思う部分もあるし、（その試合とは）全く違うものだと考えている部分もある」。決しておごることなく、謙虚な気持ちで臨もうとしている。

延長十八回の激闘となった第３戦では、１０５球を投げた２日後にもかかわらず、救援に備えてブルペンで投球練習を行った。チームの勝利のために全てをささげる思いは、仲間たちに伝わった。「もちろん緊張感はある。自信をもってマウンドに上がりたい」（帯津智昭）

大谷の打撃練習、仲間からため息

２試合連続で無安打だった大谷は、復調に向けてグラウンドでフリー打撃を行った。２８スイングで計１４本のフェンス越え。特大の一発や５本連続でスタンドに放り込む場面もあり、見守ったチームメートや球団スタッフからため息が漏れた。Ｔ・エルナンデスは「翔平の打撃はすごく良かった」と笑顔を見せ、大谷の練習はチームの雰囲気も明るくしていた。