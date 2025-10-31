ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の「ニャンちゅう」役（初代）などで知られ、現在ALS（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんが、「今年もベッドの上からハロウィンに参加していまぁ〜す」と題してブログを更新しました。



【写真を見る】【ニャンちゅう】 声優・津久井教生さん「ベッドの上からハロウィンに参加」 “寝たきりでも脳に刺激を” 【ＡＬＳ闘病】





津久井さんは「ハッピーハロウィン♡今年も楽しく仮装の写真が撮れて嬉しいです」と投稿。ジャック・オ・ランタンと白いゴースト（おばけ）を身体のそばに着け、オレンジを基調としたハロウィーンカラーのマントをかぶった笑顔の写真を投稿しています。









ヘルパーさんも一緒にハロウィンに参加した模様。津久井さんは「ハロウィンを楽しんで 秋をしっかりと感じて…」「寝たきりの状態でも、脳に刺激を与えています」と、自ら前向きに楽しんでいる様子。「周囲の出来事を感じて参加できるのは幸せなこと」「準備してくれる妻に感謝です〜」と、温かい気持ちを伝えています。津久井さんは読者に「皆さんも楽しい時間を過ごしてくださいませ〜」と呼びかけています。







津久井さんがALSの公表をしてから、今月で丸6年となります。約1年前、公表5年の節目に更新した2024年10月10日のブログでは、「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と周囲への感謝を綴り、「どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください」とファンへ呼びかけていました。









津久井さんの代表作には、人気アニメ『ご近所物語』の西野ジロー役や、『アリスSOS』のトシオ役などがあります。

