¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¹¤´¤¯ÍÌ¾¤ÊºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬Î¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î½é¼ç±é±Ç²è¡Ê¡Ç23Ç¯¡Ø¤Ê¤Î¤Ë¡¢Àéµ±¤¯¤ó¤¬´Å¤¹¤®¤ë¡£¡Ù¡Ë¤â¾¯½÷Ì¡²è¸¶ºî¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÌòºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÊÌ¡²è¤Î¡Ë¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¤âÆÉ¤ó¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¥¼¥ê¥Õ¤äÌ¾¥·¡¼¥ó¤â¤â¤Á¤í¤óÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò´Þ¤á¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ì¤¾²¦Æ»Îø°¦¥É¥é¥Þ¡ª¡¡¶»¥¥å¥óÉ¬»ê¤Î·àÃæ¥·¡¼¥ó
¡¡¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢10·î31Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸ Season1¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤ÇÊ¡ËÜè½»Ò¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¹â¶¶¶³Ê¿¡£
Ç¤¶¢¥â¥Î¤Î¤è¤¦¤ÊÃË¤¯¤µ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤
¡¡¸¶ºî¤ÏÀÚ¤Ê¤¯¤â´Å¤¤ÀÄ½ÕÌ¡²è¤Î¶â»úÅã¡¢ºéºä°Ë½ï¤ÎÆ±Ì¾ºîÉÊ¤À¡£
¡¡¹â¹»1Ç¯À¸¤Î°ì¥ÎÀ¥Ï¡¡Ê¹â¶¶¡Ë¤Ï¥¯¡¼¥ë¤Ç¶á¤Å¤¤¬¤¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¡¢½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÃ¯¤Ë¤â¤Ê¤Ó¤«¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Æ±µéÀ¸¤Î¿ÎºÚ»Ò¡ÊÊ¡ËÜè½»Ò¡Ë¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤»¤Ê¤¤Ï¡¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÉáÃÊ¤ÎËÍ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤·¤ã¤Ù¤ë¤Û¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ï¡¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¸ý¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤Õ¤È¤·¤¿É½¾ð¤ÎÊÑ²½¤ä¿ÎºÚ»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¤Û¤«¤Î¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤ÀËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙµ÷Î¥¤¬½Ì¤Þ¤ë¤È·ë¹½¤·¤ã¤Ù¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÏ¡¤È¤Ï°ã¤¦ÉôÊ¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÁÇÄ¾¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ³Ê¤Î¿ÎºÚ»Ò¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤ËÏ¡¤Ë¸þ¤¹ç¤ª¤¦¤È¤·Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¿ÎºÚ»Ò¤Ï°ì¸«¡¢ÉáÄÌ¤ÎÌÀ¤ë¤¤»Ò¡£¤À¤±¤É·¡¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡£ËÜÅö¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¡¢¤½¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¤µ¤¬¤¹¤´¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡ÈÀÄ½ÕÊª¸ì¤Î¥¶¡¦¥Ò¥í¥¤¥ó¤ä¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¤ª¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤ó¤ä¤í¤¦¤Ê¡×
¡¡¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¤³¤ó¤ÊÎø°¦¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤ËÜºî¡£¹â¹»»þÂå¤Î¹â¶¶¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡Ö¶ËÎÏÌÜÎ©¤¿¤º¡¢Åö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Î¤Ê¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ãæ3¤«¤é¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡£´ðËÜÅª¤Ë¤º¤Ã¤È¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¡£¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡¢¸å¤í¤Î¹µ¤¨¤á¤ÊÀÊ¤Ë¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Í§Ã£¤Ï¿ô¿Í¡£³ØÀ¸À¸³è¤ÇÀÄ½Õ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Â¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¡¢±é¤¸¤ëÃæ¤Ç¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤Î¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Èµ¨Àá¤ÎÆ÷¤¤¡É¤Ø¤Î´¶¤¸Êý¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤«´¶À¤¬»÷¤¿¿ÎºÚ»Ò¤ò¤À¤ó¤À¤óµ¤¤Ë¤·»Ï¤á¤ëÏ¡¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤éÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¡¦ËãÍ³¹á¡ÊÅÄÆéÍü¡¹²Ö¡Ë¤¬¤¤¤ë¡Ä¡Ä¡£ÄÉ¤¦Îø¤ÈÄÉ¤ï¤ì¤ëÎø¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¡©
¡ÖÄÉ¤¦Îø¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤¬ÄÉ¤¤¤¿¤¤¤«¤Ê¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢ÄÉ¤ï¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬ÊÑ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÄÉ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤ËÄÉ¤¦¤Û¤¦¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤â¼«Ê¬¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡¹â¹»»þÂå¤È¸½ºß¡£Îø°¦´Ñ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢
¡ÖÊÌ¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆâÌÌ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È°ìÌÜ¹û¤ì¥¿¥¤¥×¤Î³°¸«¤«¤é¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¢¤É¤Á¤é¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤Ã¤Á¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡¡¸½ºß25ºÐ¡£20Âå¤â¸åÈ¾¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ëÃæ¤Çº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢
¡Ö¹Í¤¨ÊýÅª¤Ë¡¢¼ã¤¯¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¼ñÌ£ÄøÅÙ¤Ë¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£²¿¤«¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¤é¹Ô¤¯¤È¤«¡¢¡È¥Õ¥Ã·Ú¡É¡Ê¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·Ú¤¤¡Ë¤Ç¤¤¤¿¤¤¤·¡£±éµ»¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ç¤¶¢¥â¥Î¤Î¤è¤¦¤ÊÃË¤¯¤µ¤¤ºîÉÊ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½é¤Î¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¡ÊÅìµþ¡¢Âçºå¡Ë¤¬ÍèÇ¯1·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ö¥¥é¥¥é¤·¤¿6¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ò¤È¤ê¤À¤±¡¢¤¤¤Ó¤Ä¤ÊÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¡£ÊÌ¤Î¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥´¥Ï¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡È¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤ë¤Í¡É¡È¤Û¤«¤Î6¿Í¤¬¤Þ¤Í¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¶³Ê¿¤Ï¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤ÆËÍ¤Ï¥¥é¥¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¶Ú¥È¥ì¡õ¿©¥È¥ì¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹
¡Ö¥é¥¤¥Ö´ü´ÖÃæ¤ä¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤Ï¶Ú¥È¥ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½µ1¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡©¡¡ÂÚºßÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¥¸¥à¤¬¤¢¤ì¤Ð¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×
¡¡¿ÈÂÎ¤Ï»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¥é¥¤¥Ö¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥«¥í¥ê¡¼¤ò»È¤¦¤·¡¢Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ºÇ¶á¤Ï¶Ú¥È¥ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¡È¿©¥È¥ì¡É¤Ë¤âµ¤¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï1Æü3¿©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤½¤³¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤À¤ó¤À¤óÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¡È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤ËÎ×¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
