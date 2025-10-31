10月31日、辻希美がブログを更新した。

【写真】「我が家の人気者ドラミちゃん」イエローの帽子を被った次女の写真も公開

辻は、自身のブログにて、「ハロウィン ですね」と切り出すと、ガイコツ風の衣装を着用し、笑顔を見せている生後2ヶ月の次女の写真を披露し、「今日のあたちは誰よりも早く仮装してるよ」とコメント。

また、「飾り付けして、ご飯作って」「今日は友達とハロウィンパーティーします」とも綴り、大量のハンバーグなどを調理する様子も公開していた。

モーニング娘。の人気メンバーとして活躍し、2007年に杉浦太陽と結婚した辻は、現在17歳の長女（希空）・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男・今年8月に誕生した0歳の次女を育てる5児の母。

SNSでは飾らない等身大のリアルな日常をたびたび発信しており、10月20日の投稿では、「我が家の人気者ドラミちゃん」というコメントと共に、『ドラえもん』のキャラクター・ドラミを彷彿とさせる、大きなリボンのついたイエローの帽子を被った次女の写真も掲載していた。

