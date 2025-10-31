¡ÚÂ³Êó¡Û»³ÍÛÆ»¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯2Âæ¤¬ÀÜ¿¨¤·1Âæ¤¬²£Å¾¡¡¸½¾ìÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤ËÌó5¥¥í¤Î½ÂÂÚ¡Ú31Æü¸á¸å9»þ¸½ºß¡Û
¤¤ç¤¦¡Ê31Æü¡Ë¸á¸å6»þ10Ê¬¤´¤í¡¢²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¤Î»³ÍÛÆ»¡Ê²¼¤ê¡Ë¶ÌÅçICÉÕ¶á¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯2Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¡Ú²èÁü①¡Û¤Ï¸½¾ì¤ÎÃÏ¿Þ¡Ë¡£
¡ÚÃÏ¿Þ¤ò¸«¤ë¡Û»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¸½¾ì¤Î¾ì½ê¤Ï
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥È¥é¥Ã¥¯1Âæ¤¬Áö¹Ô¼ÖÀþ¤«¤éÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤Ë¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÀÜ¿¨¡£¤½¤Î¤Ï¤º¤ß¤Ç¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬²£Å¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²£Å¾¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿±¿Å¾¼ê¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤Ç¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤¬2¼ÖÀþ¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ÌÅçIC¤Î²ÃÂ®¼ÖÀþ¤Ë¼Ö¤òÍ¶Æ³¤·¤ÆÂÐ½è¡£¸á¸å9»þ¸½ºß¤ÏÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤Îµ¬À©¤¬²ò½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢»³ÍÛÆ»¤Î²¼¤ê¤Ï¸½ºß¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤òÀèÆ¬¤ËÌó5¥¥í¤Î½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£