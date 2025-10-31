Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢·§½ÐË×¤ÇÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿Îý½¬¸«³Ø¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò11·î3Æü¤«¤éºÆ³«
¡¡Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ï31Æü¡¢11·î3Æü¤è¤êÎý½¬¸«³Ø¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡Åç¸©Æâ¤Ç·§¤Î½ÐË×¤¬Â¿¿ôÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏÍè¾ì¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹ÍÎ¸¡£28Æü¤ËÍâÆü¤«¤é¤ÎÎý½¬¸«³Ø¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢27Æü¤Ë¤Ï½½Ï»¾Â¸ø±àÅ·Á³¼ÇÉÕ¶á¡ÊÊ¡Åç»ÔÂçºûÀ¸»úÁ°Àî¾®ºäÃÏÆâ¡Ë¤Ç¤Î·§¤Î½ÐË×¾ðÊó¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï°ÂÁ´¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¼¡Âè¡¢Îý½¬¸«³Ø¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎºÆ³«¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢31Æü¤Ë¡Ö11·î3Æü(·î¡¦½Ë)¤è¤êÎý½¬¸«³Ø¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òºÆ³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£¸½»þÅÀ¤Ç¿·¤¿¤ÊÌÜ·â¾ðÊó¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÜÀß¿¦°÷¤Ë¤è¤ë½ä²ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¾õ¶·¤Ë¤è¤êµÞ¤¤ç¡¢Èó¸ø³«¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°ú¤Â³¤°ÂÁ´ÌÌ¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
