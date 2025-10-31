ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは10月31日、投稿を更新。デーブ・ロバーツ監督が転ぶ動画を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramより）

写真拡大

ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは10月31日、投稿を更新。転倒したデーブ・ロバーツ監督を見て、大笑いするキム・ヘソン選手の姿が話題になっています。

【動画】コケるロバーツ監督と爆笑するキム

「キムのリアクション最高だわー」

同アカウントは「Doc keeping the guys loose（ドクがみんなをリラックスさせている）」とつづり、1本の動画を投稿。ロバーツ監督とキム・ヘソン選手が競走をしています。ロバーツ監督はキム選手より前方からスタートしましたが、キム選手はすぐに追いつきます。そして追い抜こうとした時、ロバーツ監督は足がもつれて転倒。服には土がべったりと付き、地面には両手の跡が残っています。それを見たキム選手は、手を叩いて大笑いしていました。

コメントでは「泥だらけの監督初めて見た」「これ下手すればロバーツがIL入りするところでしたね…」「足もつれちゃいましたね　運動会のお父さん」「キムのリアクション最高だわー」「最高です監督　めっちゃ笑えた　事件現場」「監督のヘマも選手が遠慮なく笑える関係って素晴らしいチームですね」「彼らが頭を高く上げて、楽しく笑っているのは素直に嬉しい」と、歓喜の声が寄せられました。

監督の熱いメッセージも

28日には「全部外に置いておけ。 明日への準備をしろ。 余計なことはない」と英語でつづり、ロバーツ監督が選手たちに熱いメッセージを送る様子を公開していた同アカウント。盛り上がっている雰囲気がとてもすてきです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)