「下手すればロバーツがIL入り」ドジャース監督、競走でコケる＆泥だらけ。キム・ヘソン大笑い「運動会のお父さん」
ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは10月31日、投稿を更新。転倒したデーブ・ロバーツ監督を見て、大笑いするキム・ヘソン選手の姿が話題になっています。
【動画】コケるロバーツ監督と爆笑するキム
コメントでは「泥だらけの監督初めて見た」「これ下手すればロバーツがIL入りするところでしたね…」「足もつれちゃいましたね 運動会のお父さん」「キムのリアクション最高だわー」「最高です監督 めっちゃ笑えた 事件現場」「監督のヘマも選手が遠慮なく笑える関係って素晴らしいチームですね」「彼らが頭を高く上げて、楽しく笑っているのは素直に嬉しい」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【動画】コケるロバーツ監督と爆笑するキム
「キムのリアクション最高だわー」同アカウントは「Doc keeping the guys loose（ドクがみんなをリラックスさせている）」とつづり、1本の動画を投稿。ロバーツ監督とキム・ヘソン選手が競走をしています。ロバーツ監督はキム選手より前方からスタートしましたが、キム選手はすぐに追いつきます。そして追い抜こうとした時、ロバーツ監督は足がもつれて転倒。服には土がべったりと付き、地面には両手の跡が残っています。それを見たキム選手は、手を叩いて大笑いしていました。
監督の熱いメッセージも28日には「全部外に置いておけ。 明日への準備をしろ。 余計なことはない」と英語でつづり、ロバーツ監督が選手たちに熱いメッセージを送る様子を公開していた同アカウント。盛り上がっている雰囲気がとてもすてきです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)