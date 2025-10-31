酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

肛門に近づくほど本能的な感じがする

【お悩みNo.131】まだ未遂に終わってるのですが、いつもセックス中、男性のアナルに指を突っ込みたい願望にかられます。もし東ブクロさんのアナルに急に指を突っ込んだら怒りますか？【ロード・オブ・ザ・アナル・30歳・女性・会社員】

＊ ＊ ＊

――急にアナルをいじられると大抵の男は驚きます。

サプライズですけど、街中で突然始まるフラッシュモブより全然いいです。「この子、めっちゃスケベやな」というサインでもあります。

――女性が男性のアナルに指を入れるシチュエーションとは？

たとえばフェラの時ですね。フェラからそのまま、玉にいく。すると、バッと両足を開かれて、大開脚させられます。次にアリの塔渡りを舌が這って、気がつけばチングリ返しになり、アナル舐めからの、指入れでしょうか。

――ずいぶん具体的な説明ありがとうございます。

こういう子は、フェラの時点で玉より下に行きたがってうずうずしているんです。僕もそれを察して腰を浮かせたりと協力はするんですが、裏筋の辺りで「きたきた」と思います。

――アナル警報発令中です。

そして、すこしの間があって、アナルをベロベロと舐める。そして、この子はずっとアナルに親しんできた子なんだと思い、身を委ねますね。

――彼女とアナルが歩んできた旅路に想いを馳せる。

玉を念入りに触ってくる子はほぼアナルをたしなみますね。裏筋あたりから、僕の中でエロ水位は急上昇。アナルでエロ堤防は決壊します。

――亀頭とかカリ周りを狙ってくる子もいます。

それは気持ちいいですけど当たり前ですから。「男性はそこが気持ちいい」とどこかで学んだのか、頭でっかちか感じもします。

――本能でアナルを責めてほしい。

そう。肛門に近づくにつれて、本能的、野生的な感じがしますね。玉を触られると言うのは、やはり、命を預けているのと同じですから、その時点でむこうの思うがままです。

――確かに一方的で圧倒的、暴力的なエロです。今まで何人ぐらいアナラーはいましたか。

いや、少ないですよ。数える程度しかおらんかったですね。今、頭にパッと顔が浮かんだのは1人だけですし。

――それはどんな子でした。

ちゃんとした会社に勤めた、いたって普通の可愛らしいOLさんでした。

――相手をアナルで支配しようとは見えない。

どんな男と付き合ってきたんだろうとは思いましたね。口には出しませんでしたが。だけど、その子が裏筋からアナル周辺をむしゃぶりつくように、そして執拗に責めてきたとき、もしかしたらこれは教育されたものではなく、自分で編み出したものなのかもと思いました。相手の驚く顔を見るのが楽しいのかなと。

――アナル舐めこそ人生。そしてブクロはアナルに目覚めたと。

気持ちはいいけど、それよりも「何してんねん」っていう気持ちが先にきますよ。だって、舐められてる体勢とかも恥ずかしいでしょう。同時に、すごい子に出会ってしまったなという衝撃も大きかったなと。

――人生が変わった。

セックスの前にいつもの調子で風呂入って、そういや肛門もちゃんと洗っておこうと思うようになりました。そういう意味では人生が変わったといえるのかもしれませんね。

あんなうまいそばはもう食えない

【お悩みNo.132】自分の思い出のお店を紹介する番組「人生最高レストラン」がありますが、ブクロさんの思い出のお店、おすすめのお店を教えてください。たぶん呼ばれることもないと思うので、何卒よろしくお願いいたします。【落雷モモンガ・20代・女性・SE】

＊ ＊ ＊

――こういうシンプルな質問がくるとホッとします。

いや、僕その番組に出てますから（2024年7月）。

――シンプルかつ失礼な質問者でした。

僕が紹介したのは「ホルモン焼き夏冬」です。

――じゃあ質問を変えて、それ以外で思い出の店を教えてください。

裏さらばでもやりましたけど、昔から好きで行くのは、地元のホルモン屋「デンスケ」ですね。店長と仲が良くて、バイトしようかなと思ってたぐらいです。

この間も行きましたけど、そこでいかついおっさんが声をかけてきて、「メシ食い終わってからにしてほしいな......」と思って、パッと見たら嘉門達夫さんでした。嘉門さんも僕たちのYouTubeを見て寄ったそうです。

――東京に思い出の店はない？

なんというか、店の人に気づかれて、変にサービスしてくれたりして、これまた次に行ったら気を遣わすなと思うと、行かれへんなって思いますね。顔さされない頃はそんなことありませんでしたから。

――今食べる3万円のステーキより、あの時食べた牛丼のほうがうまかったみたいな。

そうですね。思い出の補正ってなんかありますよね。それこそ、大阪時代にたまに新幹線に乗らせてもらって、東京にくる時、品川駅で降りて改札内にある立ち食いそばはうまかったなあ。

大阪から東京に来て、「だしが変わったな、これが東京か」と思いながら食ってましたね。今もたまに行くんですけど、やっぱり、昔の方がうまかったなと思います。あんなうまいそばはもう食えないと思うと、ちょっと切ないですね。

