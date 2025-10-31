38歳の会社員です。将来、月19万円の年金を受け取るには、いまの年収400万円程度で足りる？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。
そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、将来、年金を月19万円もらいたい人からの質問です。
老齢基礎年金は、未納や免除がなければ2025年度（令和7年度）の満額で月額6万9308円。残りを老齢厚生年金で補う形になります。
老齢厚生年金は、収入（標準報酬月額）と加入期間によって次のように計算されます。
平均標準報酬額×5.769／1000×加入月数（※平成15年4月以降の計算式）
※従前額保障での計算方法。スライド率等については省略。乗率は昭和21年4月2日生まれ以降の人の新乗率を使用
恵理さんが20歳から国民年金に加入し、その後22歳から60歳までの38年間（456カ月）厚生年金に加入し続けた場合、老齢基礎年金（月6万9308円）に加えて、老齢厚生年金で月12万692円を受け取ると、合計で希望の月19万円になります。
そのために必要な標準報酬月額を逆算すると……
●計算式
平均標準報酬額×5.769／1000×456カ月（加入期間）＝144万8304円（年間の老齢厚生年金受給額）
平均標準報酬額＝144万8304円／（5.769／1000×456カ月）≒55万550円（年収換算：約660万6600円）
つまり、生涯平均で年収660万円程度が必要となります。これが「月19万円の年金」を実現できるおおよその収入水準です。
現在の年収が400万円（標準報酬月額：約33万3000円）の場合、同じ年収で38年間働いたとすると、老齢厚生年金額は次のとおりになります。
33万3000円×5.769／1000×456カ月≒年額87万6000円（＝月約7万3000円）
老齢基礎年金（月6万9308円）と合わせると、合計で月約14万2300円が見込まれ、希望額19万円には約4万8000円の差が生じます。
年収を大幅に上げることは簡単ではありませんが、老後に備える方法は他にもあります。例えば、iDeCo（イデコ）やNISAなどによる資産形成、退職金制度の活用、支出のダウンサイジングなども検討に値します。
公的年金だけに頼らず、将来の生活を見据えた資産形成を考えておくことが大切です。
※本計算は2025年度（令和7年度）の年金制度をもとにした概算です。将来の制度改正や物価変動により、実際の年金額は変わる可能性があります。
※経過的加算は考慮していません。
※年金額と給与額はいずれも額面（税・社会保険料控除前）での試算です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
