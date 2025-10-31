銀座コージーコーナーは、11月1日から全国の店舗（福井県・京都府・鳥取県に取扱店はない）でクリスマス限定スイーツギフトを販売する。

今年も少しずつクリスマスの足音が近づいてきた。銀座コージーコーナーでは、11月1日から、かわいいクリスマススイーツギフト3品を発売する。

たくさんのサンタさんが暮らす「サンタ村」の様子をパッケージにデザインし、人気のマドレーヌやクッキーをアソートした。自宅用はもちろん、クリスマスプレゼントにもおすすめとなっている。イラストは、イラストレーターいわにしまゆみさん描き下ろし。表情や姿の異なるサンタさんがたくさん登場し、見ているだけで気持ちがあたたかくなる、食べておいしい、眺めて和むスイーツギフトになっている。楽しいクリスマスを彩るアイテムの1つに、ぜひ利用してほしい考え。



「クリスマス サンタ＆くつした（6個入）」

「クリスマス サンタ＆くつした（6個入）」は、プレゼントを入れる靴下をイメージしたボックスに、2種のクッキーをアソートした。正面はサンタさんとトナカイとスノーマン、裏面は2人のサンタさんのデザインが楽しめる。



「クリスマス サンタ＆トナカイ（6個入）」

「クリスマス サンタ＆トナカイ（6個入）」は、スノードームをイメージしたボックスに、2種のクッキーをアソートした。正面はサンタさんたちがパーティーをしている様子が、裏面は子どもたちへプレゼントを届けに行くサンタさんとトナカイのデザインが楽しめる。



「クリスマス サンタ村ハウス（10個入）」

「クリスマス サンタ村ハウス（10個入）」は、サンタ村にあるサンタさんのおうちをイメージしたボックスに、マドレーヌとクッキーをアソートした。ボックスを開くと、楽しそうにプレゼントの準備をするサンタさんたちが現れる。

［小売価格］

クリスマス サンタ＆くつした（6個入）：518円

クリスマス サンタ＆トナカイ（6個入）：518円

クリスマス サンタ村ハウス（10個入）：1080円

（すべて税込）

［発売日］11月1日（土）

※オンラインショップでは10月31日（金）から販売

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp