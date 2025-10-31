T＆D保険グループの太陽生命は、11月4日から、金融機関代理店において、「長生きMy介護」（正式名称：無配当利率変動型一時払終身生活介護年金保険（001））の販売を開始する。

超高齢社会を迎えた日本では、現在75歳以上では約3人に1人、85歳以上では半数以上の人が要介護・要支援の介護状態に認定（出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告（暫定）令和6年6月分」、総務省「人口推計（2024年4月確定値）」）されており、介護への対応が社会的課題となっている。同商品は、こうした社会的課題を背景に「資金準備をしながら老後の介護に備えたい」という消費者のニーズに応えられる円建ての終身介護保険となっている。また、予定利率は契約月ごとに決まり、国内金利を機動的に反映させる仕組みとなる。

「長生きMy介護」の特長は、所定の介護を要する状態に該当したとき、一生涯介護年金を受け取れる。介護年金は、生存されている間一生涯受け取れる。「終わりの見えない介護」の不安に備えることができる。負担の大きい介護初期にかかる費用に備えられる。初回に受け取る介護年金が手厚くなっている。住宅のリフォームや介護用ベッドなどの費用として活用できる。

なお、11月4日から販売開始となる金融機関代理店は、三十三銀行、みずほ銀行（五十音順）となる。

太陽生命は、今後も生活者の多様なニーズに応えるべく、取扱商品・サービスの充実に努めていく考え。

［発売日］11月4日（火）

太陽生命＝https://www.taiyo-seimei.co.jp