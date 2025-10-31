レディース、メンズ、キッズの革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダーであるクロックスは、世界中で愛される人気漫画・アニメ「ドラえもん」との限定アイテムを11月5日から発売する。



「ドラえもん クラシック クロッグ」

未来から来た猫型ロボット「ドラえもん」の魅力を、そのまま足元で楽しめる特別な限定コレクションが登場する。ドラえもんカラーである鮮やかなブルーのクロッグに首輪をイメージした赤いバックストラップ、かかと部分にはアイコニックな鈴を再現した。ドラえもんとひみつ道具をモチーフにした6種類の限定ジビッツチャーム（ドラえもん、どこでもドア、タイムマシン、アンキパンなど）が付属し、履くたびにドラえもんの冒険を感じられるデザインとなっている。ジビッツチャームで自由にカスタマイズできるので、自分だけの特別な一足に仕上げることも可能とのこと。



「キッズ ドラえもん クラシック クロッグ」

今回のコレクションでは、クラシック クロッグの大人用モデル、子ども用モデルの2種類を用意。大人も子どもも楽しめる。大人用モデルのかかとには金色に輝く鈴モチーフがあしらわれ、アクセントをプラスした。キッズモデルでは、ソールの側面にタケコプターで空を飛ぶドラえもんのプリントが施され、まるで足元から冒険がはじまるようなデザインになっている。かかとの鈴はポップなイエローで、元気いっぱいの印象を演出する。

同時に、「ドラえもん」の世界観を詰め込んだ、未来の楽しさあふれるドラえもんジビッツチャーム5個セットが登場。お気に入りのクロックスのシューズやアクセサリーを、自由にデコレーションできる。

［小売価格］

ドラえもん クラシック クロッグ：9900円

キッズ ドラえもん クラシック クロッグ：6050円

ドラえもんファイブパック ジビッツ チャーム：2420円

ジビッツ チャーム：各715円

（すべて税込）

［発売日］11月5日（水）

クロックス・ジャパン＝https://www.crocs.co.jp