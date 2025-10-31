「나눔（ナヌム）」の意味は？コンサートの前から楽しめること！【韓国語クイズ】

K-POPや韓国ドラマでよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「나눔（ナヌム）」の意味知ってる？

「나눔（ナヌム）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、コンサートの前に行われている、ありがたいことです。

いったい、「나눔（ナヌム）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「無料配布」でした！

「나눔（ナヌム）」とは、本来は「分かちあい、共有」という意味の言葉です。

これが転じて、コンサート会場等で自作のトレカやグッズなどをファンの人に無料で配布することを意味します。

例えば、「明日、会場前で“나눔（ナヌム）”します」や「“나눔（ナヌム）”があって助かる」のように使いますよ。

あなたはわかりましたか？

覚えておくと推し活がもっと楽しくなるかも！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部