BTS・JIN、ソロ公演にJ-HOPE＆JUNG KOOKがサプライズ登場 「Super Tuna」などを3人で披露【ライブレポート】
7人組グループ・BTSのJINが10月31日、韓国・仁川市の仁川文鶴競技場メインスタジアムで『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE』を開催。J-HOPEとJUNG KOOKが、サプライズ登場した。
【ライブ写真】アンコール公演！韓国でゴールテープを切ったJIN
『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE』は、6月に韓国・高陽からスタートし、日本、アメリカ、ヨーロッパなど世界9都市18公演で開催された『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』の締めくくりとなるステージ。BTS公式YouTubeコンテンツ「Run Jin」のコンセプトを拡張して構成されている。
「キムソクジン」コールが鳴り響く中、JINはシルバーのスパンコールを散りばめた華やかな衣装でステージに登場。「Running Wild」「I’ll Be There」を立て続けに披露した。軽やかに会場を駆け抜けながらも、まったくブレることのない安定した歌声で観客を圧倒。力強さと繊細さを併せ持つボーカルで、会場を一瞬にして“Run Jin”の世界へと引き込んだ。続く「Falling（feat. Taka）」のラストでは、観客に向かって投げキスを披露。客席からは悲鳴にも似た歓声が響き渡り、早くも熱気は最高潮に達した。
ARMYとのテレパシーゲームを楽しんだ後、ファンが選んだ白スーツにうさぎ耳の帽子をかぶって登場したJIN。「Super Tuna」のステージが始まると、そこにJ-HOPEとJUNG KOOKが“バックダンサー”としてサプライズ登場し、会場中が歓喜の悲鳴に包まれた。3人で息の合ったダンスを見せながら、中毒性抜群の「Super Tuna」を披露するという“衝撃展開”に、ARMYは大盛り上がり。笑顔と熱気が入り混じる幸せな空間が広がった。
今回のサプライズ共演は、J-HOPEとJUNG KOOKの提案によるもの。JINは「来てくれてありがとうございます」と感謝を伝え、J-HOPEは「僕も久しぶりのライブで緊張しています。JINくんが僕の最終日のライブに出てくれて、僕も出るのが当たり前だと思って提案しました。光栄なステージができました」と満足げに語った。その後、J-HOPEは「Killin’ It Girl（feat. GloRilla）」、JUNG KOOKは「Standing Next to You」を披露し、熱いステージを届けた。
さらに、JINは「I will come to you」「The Truth Untold（feat. Steve Aoki）」でピアノを演奏。特に、BTSのボーカルライン（JIN、JIMIN、V、JUNG KOOK）による名バラード「The Truth Untold（feat. Steve Aoki）」のソロ弾き語りは、今回の公演が初披露となった。JINの澄んだ歌声と優しいピアノの音色が会場を包み込み、ARMYたちはその余韻に静かに浸りながら、温かな拍手を送っていた。
ARMYの無伴奏合唱を聞いて曲名を当てるコーナーなど、観客参加型の企画で盛り上げたJIN。BTS楽曲のメドレーでは、J-HOPEとJUNG KOOKが再登場した。「So What」ではおなじみの“水かけ”も楽しんでいた。最後には、JINが「世界中のARMYが幸せになるまで僕は走り続けます！」とあいさつし、愛情を伝えた。
2026年春の完全体カムバックを目標に制作を進行中のBTS。来年には、新アルバムのリリースとともに大規模なワールドツアーを開催し、“21世紀のポップアイコン”の完全体として帰還する。
【ライブ写真】アンコール公演！韓国でゴールテープを切ったJIN
『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR_ENCORE』は、6月に韓国・高陽からスタートし、日本、アメリカ、ヨーロッパなど世界9都市18公演で開催された『#RUNSEOKJIN_EP.TOUR』の締めくくりとなるステージ。BTS公式YouTubeコンテンツ「Run Jin」のコンセプトを拡張して構成されている。
ARMYとのテレパシーゲームを楽しんだ後、ファンが選んだ白スーツにうさぎ耳の帽子をかぶって登場したJIN。「Super Tuna」のステージが始まると、そこにJ-HOPEとJUNG KOOKが“バックダンサー”としてサプライズ登場し、会場中が歓喜の悲鳴に包まれた。3人で息の合ったダンスを見せながら、中毒性抜群の「Super Tuna」を披露するという“衝撃展開”に、ARMYは大盛り上がり。笑顔と熱気が入り混じる幸せな空間が広がった。
今回のサプライズ共演は、J-HOPEとJUNG KOOKの提案によるもの。JINは「来てくれてありがとうございます」と感謝を伝え、J-HOPEは「僕も久しぶりのライブで緊張しています。JINくんが僕の最終日のライブに出てくれて、僕も出るのが当たり前だと思って提案しました。光栄なステージができました」と満足げに語った。その後、J-HOPEは「Killin’ It Girl（feat. GloRilla）」、JUNG KOOKは「Standing Next to You」を披露し、熱いステージを届けた。
さらに、JINは「I will come to you」「The Truth Untold（feat. Steve Aoki）」でピアノを演奏。特に、BTSのボーカルライン（JIN、JIMIN、V、JUNG KOOK）による名バラード「The Truth Untold（feat. Steve Aoki）」のソロ弾き語りは、今回の公演が初披露となった。JINの澄んだ歌声と優しいピアノの音色が会場を包み込み、ARMYたちはその余韻に静かに浸りながら、温かな拍手を送っていた。
ARMYの無伴奏合唱を聞いて曲名を当てるコーナーなど、観客参加型の企画で盛り上げたJIN。BTS楽曲のメドレーでは、J-HOPEとJUNG KOOKが再登場した。「So What」ではおなじみの“水かけ”も楽しんでいた。最後には、JINが「世界中のARMYが幸せになるまで僕は走り続けます！」とあいさつし、愛情を伝えた。
2026年春の完全体カムバックを目標に制作を進行中のBTS。来年には、新アルバムのリリースとともに大規模なワールドツアーを開催し、“21世紀のポップアイコン”の完全体として帰還する。