秋田県の市で「名前がかっこいいと思う市」ランキング！ 2位「由利本荘市」、堂々の1位は？【2025年調査】
地名の響きには、日本語ならではの美しさやリズム感があります。秋田県には地形や風土が反映された個性的な市名が豊富です。
All About ニュース編集部は10月14〜15日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に「名前がかっこいい市」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「秋田県の市で名前がかっこいいと思う市」ランキングを紹介します！
2位：由利本荘市／53票2位にランクインしたのは、県南西部に位置する由利本荘（ゆりほんじょう）市です。市内全域に4蔵の酒造を有し、日本酒や米、秋田由利牛などの農産物も豊富。
市のシンボルである鳥海山や日本海といった自然にも恵まれ、1年を通してさまざまなアクティビティを楽しめます。「港の湯」など、気軽に入れる温泉もおすすめです。
回答者からは「珍しい地名だから」（40代男性／東京都）、「長い響きと漢字の組み合わせが、格式高い印象を与え、かっこいいから」（40代女性／福井県）、「名前が長く語呂もいいから」（40代男性／三重県）といったコメントが寄せられています。
1位：男鹿市／88票1位にランクインしたのは、県央エリアにある男鹿（おが）市です。三方を日本海に囲まれた、起伏に富んだ景勝地として知られています。秋田のウユニ塩湖と呼ばれる「鵜ノ崎海岸」や、「日本の夕陽百選」に選ばれた「入道崎」など、フォトスポットも点在。
伝統行事である「男鹿のナマハゲ」も有名で、大晦日の夜に市全域で行われます。種類豊富なお面や装飾品の展示など、ナマハゲスポットも多彩です。
回答コメントでは「力強い感じがあります」（50代女性／和歌山県）、「神聖な動物である鹿の文字が入っているからです」（50代男性／兵庫県）、「なまはげが有名で、力強い感じでかっこいいです」（50代女性／広島県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
