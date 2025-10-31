タカラトミーは、手のひらサイズのペットロボット「マイクロペット」（3種）を、12月27日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売する。

同商品は2002年（平成14年）に初代が発売され、世界累計約1000万個を出荷した大ヒットシリーズ「マイクロペット」を令和の時代に新たな機能・デザインで復活させたもの。なお、今回はタカラトミーとオーストラリアの玩具メーカーMoose Toysの2社共同で開発し、日本以外の地域でも順次発売を予定している（展開予定地域：タカラトミーからはアジア・中東・アフリカ、Mooseからは北米・ヨーロッパ・オセアニア）。



「マイクロペット」

新発売する「マイクロペット」は、体長約6cmの手のひらサイズのペットロボット。「おしゃべり」「歌う」「ちょこちょこ動き回る」など、小さなボディに50種以上の多彩な機能（表情・音やリアクション・動き）を搭載し、かわいくて賢いパートナーとして、毎日を楽しくする。コンパクトなサイズで、デスクなどに気軽に置いて、一息つきたいときにいつでもふれあえる存在だとか。「今の時代のマイクロペット」として、遊びの中で自然に気持ちを通わせたり、会話を楽しむきっかけを届けられるよう開発した。

「マイクロペット」は日本語のようにも、英語のようにも聞こえる不思議な「マイクロペット語」を話す。お世話をしていくと、まるで本物のペットのようにだんだん「マイクロペット」のいっていることが分かるようになるかもしれない。また、「マイクロペット」からのリクエストに応えてあげると成長し、新しい表情や動きが見られるようになる。さらに、2台以上集めると「マイクロペット」同士でレースをしたり、一緒にダンスをしたりと遊びが広がる。

“ペットロボット”というジャンルに革新を起こしたいという思いから企画をスタートし“デジタル KAWAII”をコンセプトにα世代（アルファ世代：2010年以降に生まれた世代）をはじめとする、“デジタルネイティブ”世代に向けて、直感的に触れて楽しめるように設計した。また、日本発のプロダクトとしての魅力や、原宿などを代表する“KAWAII”カルチャーといった独自の感性が、グローバルで注目されていることを受けて“日本らしさ”のエッセンスを織り込みながら、現代の感性に合う形で再構築していく。

［小売価格］各2498円（税込）

［発売日］12月27日（土）

タカラトミー＝https://www.takaratomy.co.jp