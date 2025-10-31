Æ©¤±´¶¤Ç¤â¤¦°ìÊâ¥ª¥È¥Ê¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë♡ Ãå²ó¤·ÎÏÈ´·²¤Î¡Ö¹õ¥·¥¢¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¡×¥³¡¼¥Ç4Áª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

½©¤ÎÁõ¤¤¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¿§µ¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤¤¥³¡¢É¬¸«¡ªº£²ó¤Ï¡¢ÃæÀî¹ÈÍÕ¤È¤È¤â¤Ë¾åÉÊ¤ÊÈ´¤±´¶¤¬³ð¤¦¡Ö¹õ¥·¥¢¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤ÎÃå²ó¤·¥³¡¼¥Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ç½÷¤Ã¤Ý¤µ¤âÇÜÁý♡ ¤É¤ó¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ëËüÇ½¥È¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î½©¤Î¥Þ¥¹¥È¥Ï¥Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¡ª

Item Ãå²ó¤¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤³¤Á¤é

¹õ¥·¥¢¡¼¥È¥Ã¥×¥¹

¤¨¤ê¤Ä¤­¤À¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥Ü¥È¥à¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤â¡¢¾åÉÊ¤Ë¥·¥Õ¥È¤Ç¤­¤ë¡£Æ©¤±ÁÇºà±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤ëÈ©¤Ç¥á¥ó¥º¤Î¥Õ¥§¥Á¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤Ã¤Æ¡£

7,480±ß¡¿MERCURYDUO ¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½ÉÅ¹¡¡

Cordinate ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥ï¥ó¥Ô¥³¡¼¥Ç

¹õ¤Î¥·¥¢¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¤ò½Å¤Í¤¿¥ª¥È¥Ê²Ä°¦¤¤¥³¡¼¥Ç¡£Æ©¤±´¶¤Ç¤Û¤É¤è¤¤¿§µ¤¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê´Å¥â¡¼¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë♡ 

¹õ¥·¥¢¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤ÏÃå²ó¤·¡£²ÖÊÁ¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¹¥«¡¼¥È 22,000±ß¡¿HONEY MI HONEY ¥½¥Ã¥¯¥¹ 1,540±ß¡¿·¤²¼²° ¡ÊTabio¡Ë ¥Ð¥Ã¥° 4,399±ß¡¿ WEGO

Cordinate ¾®Êª¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤·¤ã¤ìÅÙ¥¢¥Ã¥×♡ ¥ª¥È¥Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç

¹õ¤Î¥·¥¢¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ï¡¢¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤ä¥«¥é¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ÇÍ·¤Ó¤ò¥×¥é¥¹¡£

Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤ÇÈ´¤±´¶¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¤³¤Ê¤ì¤¿°õ¾Ý¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê♡ ¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¾®Êª»È¤¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡£

¹õ¥·¥¢¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤ÏÃå²ó¤·¡£¥Õ¥ì¥¢¡¼¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä 13,200±ß¡¿COCO DEAL¡Ê¥³¥³ ¥Ç¥£¡¼¥ë¡Ë¥Ù¥ì¡¼Ë¹ 4,950±ß¡¿RESEXXY ¥á¥¬¥Í 21,560±ß¡¿Ray-Ban¡Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Æ¥£¥«¥¸ ¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¥Ð¥Ã¥° 19,360±ß¡¿CHRISTINE PROJECT¡ÊHANA KOREA¡Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼ 7,700±ß¡¿¥³¥ó¥Ð¡¼¥¹

Cordinate ¥Á¥§¥Ã¥¯¥ß¥Ë¤Ç´Å¿É¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯♡ ¥¬¡¼¥ê¡¼¥â¡¼¥É¥³¡¼¥Ç

Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¹õ¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¾®°­Ëâ¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£È©¸«¤»¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÀäÌ¯¤Ç¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤ò°ú¤¯¤ª¤·¤ã¤ì´¶♡

¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òº¹¤·¿§¤Ë¤·¤Æ¡¢È´¤±´¶¤â¥×¥é¥¹¡£

¹õ¥·¥¢¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤ÏÃå²ó¤·¡£¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È 11,110±ß¡¿CRANK¡ÊHANA SHOWROOM¡Ë¥Ð¥Ã¥° 19,360±ß¡¿CHRISTINE PROJECT¡ÊHANA KOREA¡Ë¥¿¥¤¥Ä 759±ß¡¿¥Á¥å¥Á¥å¥¢¥ó¥Ê

Cordinate Æ©¤±¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¥É¥­¥Ã♡ ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ç

¹õ¤Î¥·¥¢¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÇò¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡¢²¦Æ»¥â¥Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î´Å¤á¥³¡¼¥Ç¡£Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤Õ¤ó¤ï¤êÍÉ¤ì¤ë¥¹¥«¡¼¥È¤¬²Ä°¦¤µ¤ò¸å²¡¤·♡

Ìë¤Î³¹¤Ç¤â±Ç¤¨¤ë¡¢¾åÉÊ¤Ç¤È¤­¤á¤¯¥Ç¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¡£

¹õ¥·¥¢¡¼¥È¥Ã¥×¥¹¤ÏÃå²ó¤·¡£Çò¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯ 18,800±ß¡¿¥ì¥¤ ¥Ó¡¼¥à¥¹¡Ê¥ì¥¤ ¥Ó¡¼¥à¥¹ ¿·½É¡Ë¥Ü¥¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä 9,790±ß¡¿ROYAL PARTY ¥Ø¥¢¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ê2¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ë1,650±ß¡¿¥¢¥Í¥â¥Í¡Ê¥µ¥ó¥Ý¡¼¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¡Ë¥Ð¥Ã¥° 3,299±ß¡¿WEGO

»£±Æ¡¿Æ£¸¶¹¨¡ÊPygmy Company¡¦¥â¥Ç¥ë¡Ë¡¢ÎÓ¿¿Æà¡ÊÀÅÊª¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ÃçÅÄÀéºé ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿»³ÅÄ¥Þ¥­¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿ÃæÀî¹ÈÍÕ¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡Ë»£±Æ¶¨ÎÏ¡¿¼ÂÁ©½÷»ÒÂç³Ø

ÃæÀî¹ÈÍÕ

RayÊÔ½¸Éô ¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ÁðÌîºéÍè