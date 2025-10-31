JRAは、日本時間11月2日（日）にアメリカ・カリフォルニア州デルマー競馬場で行われる「2025ブリーダーズカップ」に関し、日本国内で馬券発売を行う3レースの最新情報を発表した。

対象となるのは、第9レース「ブリーダーズカップクラシック（G1）」、第10レース「ブリーダーズカップマイル（G1）」、および第12レース「ブリーダーズカップフィリー＆メアターフ（G1）」の3競走。

大本命ソブリンティは出走取り消し

出走馬のうち、クラシック（第9レース）では6番ソヴリンティが出走を取り消している（日本時間10月30日発表）。騎手の変更はない。

現地・デルマー競馬場の馬場状態（現地時間10月30日終了時点）は、芝が「良（FIRM）」、ダートが「良（FAST）」と発表。天気予報は31日（金）が「晴れ時々曇り」、11月1日（土）も「晴れ時々曇り」となっており、良好なコンディションでの開催が見込まれている。

日本国内での馬券発売は11月1日（土）午前7時から開始される予定。詳細は「2025ブリーダーズカップの馬券発売」特設ページおよびJRA公式サイトで案内されている。