¡Ú¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡ÛÀ¤³¦À©ÇÆ¤Ø½àÈ÷´°Î»¡£¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡È100ÅÀÄÉ¤¤¡É¡Ä¥¢¥ë¥¸¡¼¥Ì¤â¼ê±þ¤¨È´·²
¡¡JRA¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ç¥ë¥Þ¡¼¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¸½ÃÏ»þ´Ö11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¤Ë½ÐÁöÍ½Äê¤ÎJRA½êÂ°ÇÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ29Æü¤Î³ÆÇÏ¤ÎÄ´¶µ¾õ¶·¤È´Ø·¸¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊG1¡¦¥À2000m¡Ë¤Ë½ÐÁö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥ë¥Þ¡¼¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥À¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤ÎÊ»¤»ÇÏ¤ò¼Â»Ü¡£4¥Ï¥í¥ó51.0ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¤ÇÄÉ¤¤ÀÚ¤é¤ì¤¿¸å¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¥¹¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤¬¼ê¹Ë¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌðºîÄ´¶µ»Õ¤Ï¡ÖÄ´¶µ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È·Ú¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ³¾è¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢ÎÉ¤¤Éé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢Æ°¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¯ÎÉ¤¤¾õÂÖ¤ÇÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤Þ¤Ç¥¡¼¥×¤·¤Æ¡¢¸å¤Ï¤¦¤Á¤ÎÄï»Ò¡Êºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¡Ë¤ËÁ´¤ÆÇ¤¤»¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡ºä°æµ³¼ê¤â¡Ö5¥Ï¥í¥ó°Ì¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¹Ô¤¡¢¾®²ó¤ê¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤É¤ì¤À¤±Æ°¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¾¡Éé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢4¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀª¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ï100ÅÀËþÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÆ±À¤Âå¤Î1¡¢2ÃåÇÏ¤È¤Þ¤¿Àï¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯ºÇ¸å¤Î¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÇÏ¤ÎÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«À¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¯¥¤¡¼¥óS¡Û¥¢¥ë¥¸¡¼¥Ì¤¬½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¡Äº®Àï¤òÀ©¤¹¤ë¥¢¥ë¥¸¡¼¥Ì¤Ï¥Ç¥Ã¥È¡¼¥ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó
¡¡°ìÊý¡¢¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥Þ¥¤¥ë¡ÊG1¡¦¼Ç1600m¡Ë¤Ë½ÐÁöÍ½Äê¤Î¥¢¥ë¥¸¡¼¥Ì¡ÊÌÆ5¡¦·ªÅì¡¦ÃæÆâÅÄ½¼Àµ¡Ë¤Ï¡¢¼Ç¥³¡¼¥¹¤ÇÃ±Áö¤Ë¤è¤ëÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢L.¥Ç¥Ã¥È¡¼¥êµ³¼ê¤¬µ³¾è¤·¤¿¡£¾¾²¬¿ÌïÄ´¶µ½õ¼ê¤Ï¡ÖL.¥Ç¥Ã¥È¡¼¥êµ³¼ê¤Ë¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¼ê¤´¤¿¤¨¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥³¡¼¥¹Å¬À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾®²ó¤ê¤â¹ç¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢½çÄ´¤Ë¿´ÇÛ¤Ê¤¯¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤«¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇÏ¤Î½¸ÂçÀ®¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢º£¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¥¢¥ë¥¸¡¼¥Ì¤ÎÎÏ¤¬È¯´ø½ÐÍè¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Ç¥Ã¥È¡¼¥êµ³¼ê¤â¡Ö¾¯¤·ÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢Ä¾Àþ¤Ç¼êÁ°¤òÂØ¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶¥ÇÏ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£·Ú¤¯¤Æ½ÖÈ¯ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®²ó¤ê¤ÇÄ¾Àþ¤ÎÃ»¤¤¥Ç¥ë¥Þ¡¼¤Ï¹ç¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£Ä«¤Ï·Ú¤á¤ÎÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤´¶¿¨¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Î¾ÇÏ¤È¤â¤Ë½çÄ´¤ÊÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Î¶¯¹ë¤òÁê¼ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£