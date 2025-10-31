元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が31日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。最近、妻に怒ったことを明かした。

長嶋は、妻から最近怒られたか？と聞かれ「最近、逆に僕が怒りました」と言うと、MCの「サバンナ」高橋茂雄も「初めてじゃないですか？」と驚いた。

長嶋はその理由を「あまりにも、うちのワンちゃんね、虎太郎くん。うち、ワンちゃん3匹いるんですけど、初のオスなんですよ。虎太郎くんをどうも甘やかしすぎで」と愛犬が理由と語った。

さらに「そもそもうち、犬を飼う時のルールがあって、犬とは一緒に寝ないっていうルールを一番最初に決めたんですよ。なんだけど、なんかいつの間にかずっとママも一緒に寝だしちゃって。とにかく息子のように育てていて、おしっことかも最初はちゃんとやっていたんだけど、主人が甘いとちゃんとしなくなるの。犬って、最初しつけても、その後甘いと」と説明。

ある時に「バスマット、白い物を置いておくと、そこでするんですよ。間違えてしちゃうの。わざとだと思うんだけど。それで“ママ、ここでおしっこさせちゃってるとダメだから、ちゃんとしつけよう”って言うと、今まで聞いたことがないようなしつけが始まるんですよ。“あら虎太郎くん、こんなところでおしっこしちゃダメなのよ、ねっ”。今までだったら床をバンって叩いて“ダメでしょ！”とかやってたのに、全然そういうこともしないし。虎太郎くんにだけ」という状態だったという。

そのため長嶋が「いいんだけど、甘やかしてて、それ犬の教育にもよくないよ」と注意すると「あなた何言ってるの？虎太郎は犬じゃないの、私の息子なの。だからね、今日を持って順番を決めたいと思うの。まず虎太郎が一番なの。で、その次に娘2人が入って、その次に（愛犬の）エリちゃんとキラがいて、あなたは一番下だから、順番で言うと虎太郎くんにこれから物は言えないの」と、長嶋の序列は最下位であると言われたと明かした。

高橋から「まったく怒ってないじゃにですか」と言われると「怒ったつもりなの。よくないよって。でも、そういう言い方が返ってきた」と言い「スゲエ可愛いのよ。毎晩一緒に寝ているんですよ。まあ、もういいかなあ。今まで人を甘やかしたことがないのかもしれない。娘たちにも厳しかったから」とあきらめムードに語っていた。

一茂は99年に一般女性と結婚。04年6月に双子の女児が誕生した。