11月1日（土）の天気

3連休初日は北日本で大荒れとなりそうです。東〜西日本の太平洋側は行楽日和となるでしょう。

●西日本、沖縄

晴れ間の出るところが多いですが、日本海側は雨や雷雨となるところがあるでしょう。肌寒さは解消し、高知や宮崎、鹿児島は24℃まで上がりそうです。

●東日本

関東の雨は未明まで。関東や東海は朝から日差しが届き、10月上旬並みの陽気となるでしょう。東京や宇都宮で23℃まで上がり、甲府など夏日になるところもありそうです。一方、北陸は傘が手放せない1日となるでしょう。

●北日本

雨・風強まり、荒れた天気となるでしょう。東北は明け方にかけて、北海道は夕方にかけて激しい雨の降るところがありそうです。稚内や旭川は日中も一桁止まりで、寒くなるでしょう。

週間予報

●大阪〜那覇

3連休は日本海側で雨が降りますが、晴れるところが多いでしょう。2日（日）にかけては過ごしやすい陽気ですが、連休最終日3日（月）は北寄りの風が強まり、気温も下がりそうです。11月5日（水）〜6日（木）は各地で曇りや雨となるでしょう。

●新潟〜名古屋

北陸は3日（月）にかけて雨で、関東や東海は6日（木）に天気が崩れそうです。3日（月）〜4日（火）は寒気の影響で気温が低く、長野は3日（月）11℃までしか上がらない見込みです。

●旭川〜福島3連休は日本海側を中心に雨や雪が降りますが、4日（火）は天気が回復するでしょう。朝の冷え込みが一段と強まり、旭川は0℃、福島も5℃まで下がりそうです。