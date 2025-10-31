コンバース「SPORTSWEAR」から登場！機能性デニムシリーズで秋冬を軽やかに

コンバースの「SPORTSWEAR」ラインから、撥水性とストレッチ性を兼ね備えた高機能デニムシリーズ「SUPER ACTIVE SYNTHETIC DENIM」が新登場。デニム特有のヴィンテージ感と現代的な快適さを融合し、アクティブな日常に寄り添うアイテムです。全国の取り扱い店舗および公式オンラインショップで発売中の今季注目コレクションをチェックしてみて。

コンバース「SPORTSWEAR」が贈る新感覚デニム

「SUPER ACTIVE SYNTHETIC DENIM」シリーズは、撥水性とストレッチ性を備えたポリエステル素材を使用し、軽やかで快適な着心地を実現。

洗練された光沢感とオーセンティックなステッチデザインで、まるで本格デニムのような表情を楽しめます。

色落ちしにくく、洗濯後も購入時の風合いをキープできるのも嬉しいポイント♪都会的でカジュアルな着こなしを叶える新しいデニムスタイルです。

メンズ・レディースで選べる豊富なラインナップ

本シリーズでは、男女それぞれに合わせた多彩なアイテムを展開。

メンズでは、撥水性とストレッチ性を兼ね備えた高機能ポリエステル素材を使用した「SYNTHETIC DENIM JACKET MENS」（8,690円）と「SYNTHETIC DENIM PANTS MENS」（7,920円）を展開。

カラーはネイビー・ブラックの2色、サイズはM～XL。

レディースでは、ショート丈ジャケット「SYNTHETIC DENIM HOODED JACKET LADIES」（8,690円）、ロングスカート「SYNTHETIC DENIM SKIRT LADIES」（7,590円）、パンツ「SYNTHETIC DENIM PANTS LADIES」（7,920円）が登場。

いずれもネイビー・ブラックの2色展開、S～Lのサイズ展開で、女性らしいシルエットと機能性を両立しています♡

秋冬を彩る「SPORTSWEAR」コレクションもチェック



コンバース「SPORTSWEAR」では、今季も多彩なアイテムを展開中。

カジュアルな「COLOR BLOCK SWEAT CREW TOP LADIES」（7,590円）は、6色のバリエーションとS～Lサイズで登場。

さらに異素材ミックスが魅力の「HYBRID CS QUILT HOODED JACKET LADIES」（10,890円）は、グレージュとブラックの2色展開。

デイリーからアクティブまで活躍する高機能ウェアで、季節を軽やかに楽しんで。

コンバース「SPORTSWEAR」で叶える快適でおしゃれな秋冬スタイル

デニムライクで軽やかな「SUPER ACTIVE SYNTHETIC DENIM」シリーズをはじめ、豊富なバリエーションが揃うコンバース「SPORTSWEAR」。

撥水性・ストレッチ性を兼ね備えた機能素材と洗練されたデザインで、動きやすさとおしゃれを両立。お気に入りの一着で、この秋冬をもっとアクティブに過ごしてみてはいかがでしょうか♡