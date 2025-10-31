目出し帽をかぶった3人組が、タイヤホイール約350本を窃盗。その一部始終を、防犯カメラが捉えていました。

■目出し帽3人組が次々と…

10月21日午前2時半ごろ。防犯カメラが捉えたのは、止まった1台のトラック。乗っていたのは、目出し帽をかぶった3人組です。

トラックの屋根にのぼり、何かを手に取ったかと思うと、次々と荷台に乗せていきます。アルミでできた“タイヤホイール”です。

途中で、防犯カメラに気づいた様子を見せると、映らなくなるよう角度を変えました。

■合計6回にわたって出入りか

被害があったのは、北海道北広島市の金属などの買い取り会社。タイヤホイール約350本が盗まれ、被害額は90万円にのぼるとみられています。

南樽貿易 邸礼南社長

「いまアルミの値段が上がっている。利益もなくなって大変」

アルミは高騰が続き、5年前と比べて1キロあたりの値段は約2倍になっています。

防犯カメラには1度だけでなく、同じ日の約40分後の午前3時すぎに、再び現場に戻ってくる様子が。

3人組は10分間隔ほどで合計6回にわたって出入りし、タイヤを繰り返し盗んでいたとみられています。

南樽貿易 邸礼南社長

「ホイールまだ売れてないなら返してほしい。うちのものだから」

警察は、窃盗事件として3人の行方を追っています。