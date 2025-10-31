¡Ö¥Û¥ó¥È¾×·â¡×à·ã¥ì¥¢¤Ê¾ì½êá2¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ÏÃÂê¥É¥é¥Þ½Ð±éÇÐÍ¥¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾ì½ê¡×¡Ö¤É¤³¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¾Ð¡×
¡Ö¤¨¡¼!¤½¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ê¡¼!?¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×
¡¡ÏÃÂê¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤¬à·ã¥ì¥¢¤Ê¾ì½êá¤Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍÍÆñ¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª(¥é¥¹¥È¤Î¾×·â¤ÏËÍ¤âÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÀ¼¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¾Ð)¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢28ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í(¤È¤·¤Ò¤È)¡£¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÀèÇÚ¤È¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¼ç±é¤ÎÂçÀôÍÎ¤ÈÃË»Ò¥È¥¤¥ì¤Ç2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¡¢¥Û¥ó¥È¾×·â¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤ä¤±¤É»£¤Ã¤Æ¤ë¾ì½ê¤¬¾Ð¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¤ËºÇ½é¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿ÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¨¡¼!¤½¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ê¡¼!?¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡¼¡£¥È¥¤¥ì¤Ç¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»ä¤â¥é¥¹¥ÈÀ¼½Ð¤¿¡×¡ÖÀÞ³Ñ¤ÎµÇ°»£±Æ¡£¤É¤³¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ó¤¹¤«¡×¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾ì½ê¡×¡Ö¤É¤³¤Ç»£¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¾Ð¡£¥»¥Ã¥È¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Âè2ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¾®µ×ÊÝ¤Ï¡¢Êª¸ì¤Î¸°¤ò°®¤ë²è²ÈŽ¥ÀéÅÄ¼é¤ò¹¥±é¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£