¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ËÀ©Éþ»Ñ¡ª²Ä°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤âÌ¥ÎÏÅª
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ÇÂç²Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¿Íµ¤»ÒÌò¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ø¤Î½Ð±é¹ðÃÎ¤È¶¦¤Ë¡¢À©ÉþÃåÍÑ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï°ð³ÀÍèÀô(14)¡£¡Ö³Ø¹»¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç»£±ÆÃæ¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î³Ø¹»¤ÎÍÍ¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»£±Æ»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¤·¤¹¤®¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÈþ¤·¤¯À®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Ê¤¤´Ö¤Ë¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡°ð³À¤Ï2016Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¹âÈª½¼´õ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¢¾®¶¶¾ï»Ò¤ÎÌÅ¡¢¿åÅÄ¤¿¤Þ¤¤ÎÍÄ¾¯´üÌò(4ºÐ)¤Ç½Ð±é¡£¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¤ÏÊ¡¸¶ÍÚ¤¬±é¤¸¤ë²Ö³¡¤Î¼ã¤º¢¡¢¤«¤ò¤êÌò¤ò±é¤¸¤¿¡£