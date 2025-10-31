26年前に名古屋市西区で起きた殺人事件の容疑者が逮捕されました。被害者の夫は事件後も“現場”となったアパートの家賃を払い続けてきました。

【画像を見る】当時住んでいた“事件現場”のアパートの部屋 夫は26年家賃を払い続けた そこには妻以外の血痕が…

結婚4年目。1歳の息子を腕に抱く母親。この半年後に殺害されました。



1999年11月13日、名古屋市西区のアパートで当時32歳の主婦・高羽奈美子さん が、何者かに刃物で刺され殺害されました。部屋には2歳の息子、航平くんもいました。

愛知県警は、これまでにのべ10万1000人の捜査員を動員しました。



現場に残された、奈美子さんのものではないB型の血液や目撃情報などから、犯人は当時は40代くらい、現在60代から70代くらいの女とみられていました。

夫はアパートの家賃を払い続け現場を“保存”

現場のアパートは9000日以上が経っても、あの日のまま。家族3人で過ごした思い出と、事件の生々しい痕跡が残されています。



（夫の高羽悟さん 名古屋・西区 去年10月取材時）

「奈美子が（ここで）死んでいるのに、テレビでは明るいバラエティが。みんな平和なんだろうな。なんでウチだけこんなことになったのかと」

奈美子さんの夫・高羽悟さんは、事件後に生活の拠点を別の場所に移しましたが、犯人が捕まった際に現場検証を行うため、アパートの家賃をずっと払い続けていました。



そして、事件発生から26年。きょう、容疑者が逮捕されました。



逮捕されたのは、名古屋市港区に住む安福久美子容疑者（69歳）です。

安福容疑者はきのう1人で出頭。現場に残された血痕とDNA型が一致したため、逮捕に至りました。安福容疑者は「あっています」と容疑を認めているということです。



関係者によりますと安福容疑者は、高羽さんの夫、悟さんの知人だということです。



悟さんは、JNNの取材に対し「とにかくほっとした」と話しています。