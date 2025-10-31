気象台は、午後9時11分に、暴風警報を角田市、登米市、栗原市東部、大崎市東部、富谷市、大河原町、村田町、柴田町、丸森町、大和町東部、大郷町、涌谷町、美里町に発表しました。また波浪警報を仙台市東部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、女川町、南三陸町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風警報】宮城県・角田市、登米市、栗原市東部、大崎市東部、富谷市、大河原町などに発表 31日21:11時点

東部では、1日未明から1日夕方まで暴風に、1日明け方から1日昼過ぎまで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■仙台市東部

□暴風警報

1日未明から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日未明

風向 南東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m



■石巻市

□暴風警報

1日未明から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日未明

風向 南東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m



■塩竈市

□暴風警報

1日未明から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日未明

風向 南東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m



■気仙沼市

□暴風警報

1日未明から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日未明

風向 南東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m



■名取市

□暴風警報

1日未明から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日未明

風向 南東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m



■角田市

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 南

最大風速 20m/s



■多賀城市

□暴風警報

1日未明から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日未明

風向 南東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m



■岩沼市

□暴風警報

1日未明から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日未明

風向 南東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m



■登米市

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 南

最大風速 20m/s



■栗原市東部

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 南

最大風速 20m/s



■東松島市

□暴風警報

1日未明から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日未明

風向 南東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m



■大崎市東部

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 南

最大風速 20m/s



■富谷市

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 南

最大風速 20m/s



■大河原町

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 南

最大風速 20m/s



■村田町

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 南

最大風速 20m/s



■柴田町

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 南

最大風速 20m/s



■丸森町

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 南

最大風速 20m/s



■亘理町

□暴風警報

1日未明から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日未明

風向 南東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m



■山元町

□暴風警報

1日未明から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日未明

風向 南東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m



■松島町

□暴風警報

1日未明から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日未明

風向 南東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m



■七ヶ浜町

□暴風警報

1日未明から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日未明

風向 南東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m



■利府町

□暴風警報

1日未明から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日未明

風向 南東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m



■大和町東部

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 南

最大風速 20m/s



■大郷町

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 南

最大風速 20m/s



■涌谷町

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 南

最大風速 20m/s



■美里町

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 南

最大風速 20m/s



■女川町

□暴風警報

1日未明から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日未明

風向 南東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m



■南三陸町

□暴風警報

1日未明から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日未明

風向 南東

・陸上

最大風速 20m/s

・海上

最大風速 25m/s

□波浪警報【発表】

1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒

予想最大波高 6m



