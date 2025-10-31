【暴風警報】宮城県・角田市、登米市、栗原市東部、大崎市東部、富谷市、大河原町などに発表 31日21:11時点
気象台は、午後9時11分に、暴風警報を角田市、登米市、栗原市東部、大崎市東部、富谷市、大河原町、村田町、柴田町、丸森町、大和町東部、大郷町、涌谷町、美里町に発表しました。また波浪警報を仙台市東部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、女川町、南三陸町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風警報】宮城県・角田市、登米市、栗原市東部、大崎市東部、富谷市、大河原町などに発表 31日21:11時点
東部では、1日未明から1日夕方まで暴風に、1日明け方から1日昼過ぎまで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■仙台市東部
□暴風警報
1日未明から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■石巻市
□暴風警報
1日未明から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■塩竈市
□暴風警報
1日未明から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■気仙沼市
□暴風警報
1日未明から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■名取市
□暴風警報
1日未明から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■角田市
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■多賀城市
□暴風警報
1日未明から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■岩沼市
□暴風警報
1日未明から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■登米市
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■栗原市東部
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■東松島市
□暴風警報
1日未明から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■大崎市東部
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■富谷市
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■大河原町
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■村田町
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■柴田町
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■丸森町
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■亘理町
□暴風警報
1日未明から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■山元町
□暴風警報
1日未明から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■松島町
□暴風警報
1日未明から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■七ヶ浜町
□暴風警報
1日未明から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■利府町
□暴風警報
1日未明から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■大和町東部
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■大郷町
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■涌谷町
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■美里町
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 南
最大風速 20m/s
■女川町
□暴風警報
1日未明から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m
■南三陸町
□暴風警報
1日未明から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日未明
風向 南東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
予想最大波高 6m