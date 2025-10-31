TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後9時11分に、暴風警報を角田市、登米市、栗原市東部、大崎市東部、富谷市、大河原町、村田町、柴田町、丸森町、大和町東部、大郷町、涌谷町、美里町に発表しました。また波浪警報を仙台市東部、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理町、山元町、松島町、七ヶ浜町、利府町、女川町、南三陸町に発表しました。

東部では、1日未明から1日夕方まで暴風に、1日明け方から1日昼過ぎまで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■仙台市東部
□暴風警報
　1日未明から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■石巻市
□暴風警報
　1日未明から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■塩竈市
□暴風警報
　1日未明から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■気仙沼市
□暴風警報
　1日未明から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■名取市
□暴風警報
　1日未明から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■角田市
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■多賀城市
□暴風警報
　1日未明から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■岩沼市
□暴風警報
　1日未明から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■登米市
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■栗原市東部
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■東松島市
□暴風警報
　1日未明から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大崎市東部
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■富谷市
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■大河原町
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■村田町
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■柴田町
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■丸森町
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■亘理町
□暴風警報
　1日未明から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■山元町
□暴風警報
　1日未明から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■松島町
□暴風警報
　1日未明から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■七ヶ浜町
□暴風警報
　1日未明から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■利府町
□暴風警報
　1日未明から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大和町東部
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■大郷町
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■涌谷町
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■美里町
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　南
　最大風速　20m/s

■女川町
□暴風警報
　1日未明から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m

■南三陸町
□暴風警報
　1日未明から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s
□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼過ぎにかけて警戒
　予想最大波高　6m