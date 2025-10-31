気象台は、午後9時11分に、暴風警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。また波浪警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。

沿岸北部、沿岸南部では、1日明け方から1日夕方まで暴風や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■宮古市

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■大船渡市

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 15m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■久慈市

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■陸前高田市

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 15m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■釜石市

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 15m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■住田町

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

風向 東

最大風速 15m/s



■大槌町

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 15m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■山田町

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■岩泉町

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■田野畑村

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■普代村

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■野田村

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 25m/s



□波浪警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



■洋野町

□暴風警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

ピーク時間 1日明け方

風向 東

・陸上

最大風速 18m/s

・海上

最大風速 25m/s

□波浪警報【発表】

1日明け方から1日夕方にかけて警戒

予想最大波高 6m



