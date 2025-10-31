【暴風警報】岩手県・宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、住田町などに発表 31日21:11時点
気象台は、午後9時11分に、暴風警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。また波浪警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。
沿岸北部、沿岸南部では、1日明け方から1日夕方まで暴風や高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■宮古市
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■大船渡市
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 15m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■久慈市
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■陸前高田市
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 15m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■釜石市
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 15m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■住田町
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
風向 東
最大風速 15m/s
■大槌町
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 15m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■山田町
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■岩泉町
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■田野畑村
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■普代村
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■野田村
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■洋野町
□暴風警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
ピーク時間 1日明け方
風向 東
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
1日明け方から1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m