気象台は、午後9時11分に、暴風警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、住田町、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。また波浪警報を宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、大槌町、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村、野田村、洋野町に発表しました。

沿岸北部、沿岸南部では、1日明け方から1日夕方まで暴風や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■宮古市
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大船渡市
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　15m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■久慈市
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■陸前高田市
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　15m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■釜石市
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　15m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■住田町
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　風向　東
　最大風速　15m/s

■大槌町
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　15m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■山田町
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■岩泉町
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■田野畑村
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■普代村
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■野田村
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■洋野町
□暴風警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　ピーク時間　1日明け方
　風向　東
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　25m/s
□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m