しょうゆ・小麦粉「100円」も 大谷選手ファンの店長がセール

大谷選手の活躍をめぐって、現地・アメリカと同様に盛り上がっているのが埼玉県・川口市にあるスーパー「新鮮市場」です。

【写真を見る】大谷ファンのスーパー店長 手作りのポップで埋め尽くされた店内

記者

「大谷選手の活躍にあわせて『感動をありがとう』ということで、様々な商品のセールが行われています」

手作りのポップで埋め尽くされた店内。店長が大の“大谷ファン”ということで、今回のワールドシリーズではドジャースが勝つたびにセールを開催！





ドジャース2連覇でセールになる商品は？

ちなみに1勝目、2勝目の時は砂糖が「100円」。11月1日、試合に勝つと、しょうゆ・小麦粉が「100円」になるというのです。

そして今回、ドジャースが世界一になったら、こんなセールを予定しているそうです。

新鮮市場 東本郷店 飯田智成 店長

「2連覇ということで、でかいサイズ（の卵）で。これは中々成し遂げられないので」

実際に、いくらで売るかは検討中だということです。



試合がなかった31日も、1日に向けてポップを作る店長のテンションは高めです！

新鮮市場 東本郷店 飯田店長

「今年は『大谷コールではじまるぞ』ということで、朝礼でも大谷コールからスタートしようと。そこでテンション、モチベーションをみんなで持ち上げて声出ししています。



最近、ずっと大谷のポップしか書いていないですね。これはドジャースが2連覇したら、予告を最初から書いておかないと。



最後、優勝したらお砂糖もやっちゃおうと！」

泣いても笑ってもワールドシリーズは多くてあと2試合。万が一、ドジャースが負けたとしても『感動をありがとうセール』を行うそうです。