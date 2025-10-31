TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後9時8分に、波浪警報をいわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、新地町に発表しました。

【警報エリアを確認】【波浪警報】福島県・いわき市、相馬市、南相馬市、広野町、楢葉町、富岡町などに発表 31日21:08時点

福島県の海上では、1日未明から1日朝まで暴風に警戒してください。浜通りでは、1日明け方から1日昼前まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■いわき市
□暴風警報
　1日未明から1日朝にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■相馬市
□暴風警報
　1日未明から1日朝にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■南相馬市
□暴風警報
　1日未明から1日朝にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■広野町
□暴風警報
　1日未明から1日朝にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■楢葉町
□暴風警報
　1日未明から1日朝にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■富岡町
□暴風警報
　1日未明から1日朝にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大熊町
□暴風警報
　1日未明から1日朝にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■双葉町
□暴風警報
　1日未明から1日朝にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■浪江町
□暴風警報
　1日未明から1日朝にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s

□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■新地町
□暴風警報
　1日未明から1日朝にかけて警戒
　ピーク時間　1日未明
　風向　南
・海上
　最大風速　23m/s
□波浪警報【発表】
　1日明け方から1日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m