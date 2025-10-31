¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤É½¾ð¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹

¡¡ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤Î¼º¿¦¤¬£³£±Æü¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤ò­àÂ´¶È­á¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï­à½üÀÒ­á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÅÄµ×ÊÝ»á¤Ï£±£¹¡¥£²ÉÃ¸«¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·º»ö¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÁÜºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¸ø¼°¤Î¾ì¤ÇÈ¯¸À¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£¤½¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£

¡Ö¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤«¤éÎ©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£»ÔÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤¹¤ë¾ì¤ò¤Ç¤­¤ë¤À¤±Àß¤±¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤Ç¤­¤ë¸Â¤ê¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¡Ö»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤¿Â´¶È¾Ú½ñ¤ÏÍß¤·¤¤¤«¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡ÖµÄ²ñ¤ÎÊý¤Ë·èÄê¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢­àÂ´¶È­á¤È¡£»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£

¡ÖÃæÂà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤ÇÅÓÃæ¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢­à½üÀÒ­á¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£