¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£³£±ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Î¶ìÏ«¤ò¸ì¤ê¡¢¶¦±é¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤«¤éÂç¤¤¤ËÇÍÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡£Ì£É£Î£Å¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹âÅè¤Ï¡Ö°ìÌÐ¤«¤é¤Î£Ì£É£Î£Å¤ÎÊÖ»ö¤¬ÃÙ¤¤¡×¤È¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë°ìÌÐ¤Ï¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¸ìÆþÎÏ¤¬ÉÔÆÀ¼ê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊÛ²ò¤·¡¢¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢²¶¡¢´Á¿ô»ú½Ð¤¹¤Î¤â¡Ø¤¤¤Á¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¯¤Î¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê¹ÔÌò¤Î¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¹â¶¶ÌÐÍº¤¬¡Ö¡Ø°ìÌÐ¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¯¤È¤¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¡Ø¤¤¤Á¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ó¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¡Ø¤¤¤Á¡Ù¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤¿¤é´Á¿ô»ú½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤ó¡£²¶¿ô»ú¤âÁ´Éô¤Ò¤é¤¬¤Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£´ÑµÒ¤¬à¥É¥ó°ú¤á¤¹¤ë¤È¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡©¡¡¤ª¤«¤·¤¤¤Î¡©¡¡¸À¤Ã¤Æ¤ë°ÕÌ£¤ï¤«¤ë¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò±Ë¤¬¤»¤Ê¤¬¤é¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡¹âÅè¤Ï¡Ö¥¦¥½¤Ð¤Ã¤«¤ê¡£¡Ø¤«¡Ù¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤¿¤é¡Ø°ìÌÐ¡Ù¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤è¡£Í½Â¬ÊÑ´¹¡×¤Èµ¿¤¤¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¤¬¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤«¤é¡Ö¡Ø¤«¤º¤·¤²¡Ù¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÅª³Î¤Ê»ØÅ¦¤¬¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¹âÅè¤Ï¡Ö³Ø¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤¬¥Ð¥«¤À¤«¤é·ÈÂÓ¤â¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÂç¤¤¤ËÇÍ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë°ìÌÐ¤Ï¡Ö·ÈÂÓ¡¢²¶¤Î¤»¤¤¤Ç¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡©¡¡¤¨¡¼¡ª¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ó¤Î¡©¡×¤È·ã¤·¤¯Æ°ÍÉ¡£¹â¶¶¤«¤é¡ÖÂ¿Ê¬¡¢°ìÌÐ¤µ¤ó¤Î£é£Ð£è£ï£î£å¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Î¤´¼ç¿Í¤Ïà¤¤¤Á¤·¤²á¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ð¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡ª¡¡²¶¤¸¤ã¤ó¡ª¡¡¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡©¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¹âÅè¤Ï¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡ª¡¡¡Ø¤¤¤Á¤·¤²¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤É¤¦¤«¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¤ÈÊò¤ì´é¤À¤Ã¤¿¡£¡¡