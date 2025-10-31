朝、起きるのがつらい、頭が痛い、でも夜になると元気。そんなお子さんはもしかしたら起立性調節障害という病気かもしれません。

思春期に発症することが多く、中学生の1割とも言われています。ひどくなると、思うように学校に行くこともできません。実態を取材しました。

起立性調節障害

朝、なかなか起き上がることができず、無理に立ち上がると頭痛やめまいなどの症状が出ます。

しかし午後には元気になることも多く、「怠け」や「甘え」などと誤解されることもあります。

『え？学校行かないの？』

鹿児島市で3人の子どもを育てる廻知子さん。中学2年の長男・翔さんが起立性調節障害に悩まされています。

（廻知子さん）

「小3の3学期だったか『おなかが痛い』『頭が痛い』。1日置きとか2日置きに言うので、心の問題かなみたいな感じで」

「『何か学校であるの？』と聞いても『何もない』って言う」

ほどなくして翔さんは学校に行くことができなくなりました。

（廻知子さん）「本当朝だけ。昼過ぎから元気。『え？学校行かないの？』みたいなのはあった。いわゆる不登校に『うちが？』」「（学校に）抱えて連れて行ったこともある」

「体と頭が言うことを聞かない」

この日は午前10時を過ぎていましたが…。

（長男 翔さん・14）

「倦怠感が本当にひどくて」

Q.頭は起きてる？

「頭は。本当体が動かない」

（長男 翔さん・14）「自分は起立性調節障害じゃないって思いこむようにしてた。起きたいけど、でも体と頭が言うことを聞かない」

中学生の約10%…どんな病気？

どのような病気なのか。心療内科が専門の鹿児島大学の網谷真理恵准教授に聞きました。

（鹿児島大学地域医療学分野 網谷真理恵准教授）「非常に増えていると感じる。今、中学生の約10%が起立性調節障害といわれている。中でも重症例が1%ほどあって日常生活にかなり影響して登校状態にも影響を及ぼしてしまう」

起立性調節障害の原因は自律神経のバランスの崩れです。

人は寝ている状態から立ち上がった時に、重力によって下半身に血液が溜まります。健康な人の場合、自律神経の働きによって脳への血流を維持しますが、この病気では下半身に血液が溜まり、だるさやめまい、頭痛などの様々な症状が現れます。

治療法はいくつかありますが、劇的に改善することは少なく、日常生活での地道な取り組みが必要です。

（鹿児島大学地域医療学分野 網谷真理恵准教授）「血圧を上げるような薬などもあるが、なかなか薬だけでは改善しない事が多い」

▼水分をよくとる

▼塩分も少しとる

▼15分程度のウォーキングが効果的

さらに大切なのは、周りの理解と信頼関係です。

（鹿児島大学地域医療学分野 網谷真理恵准教授）「一番大事なのは親子で信頼関係を築くこと。同様に学校でも居場所を作っておくこと。学校の先生にも理解してもらう、お友達にも理解してもらう。理解のある環境作りが大切」

5年近く起立性調節障害と付き合っている翔さんも、当初は焦りと不安でいっぱいでした。

（翔さん・14）「焦りしかなかった。自分は起きれないし、親は怒るし」

（廻知子さん）「振り返ったらもう家の中すごかった。ピリピリギスギス」

増加する年間30日以上の長期欠席 支援する取り組み

鹿児島市教育委員会は昨年度から起立性調節障害による長期欠席の人数を集計しています。

それによりますと、鹿児島市立の小中学校で起立性調節障害によって年間30日以上欠席した人数は、去年9月が60人、今年9月は82人と増えています。

（鹿児島市教育委員会児童生徒支援課 吉元利裕課長）「その子たちに適した支援を行うためには、しっかりと要因が何なのかを把握する必要がある。生徒児童に応じた支援をするように学校に伝えてある」

長期欠席の子どもたちを支援する取り組みのひとつがタブレット端末を使ったメタバース。ネット上の仮想空間の中で、短い授業動画などを見たり、学習支援員と話したりすることで、少しでも学習の遅れを取り戻すことができます。

（鹿児島市教育委員会児童生徒支援課 吉元利裕課長）「自分の生きる道をしっかり見つけられるような、希望を持たせられるような支援を（作りたい）」

当事者の家族同士で互いの悩みを共有

当事者の家族同士が支え合う「親の会」が鹿児島にあります。年に数回集まって、互いの悩みを共有するなど情報交換を続けています。

（参加者）「以前この会に参加して皆さんの話を聞けて、子どもとの向き合い方も前と比べたら変わった」

この日は、今は回復傾向にある高校生が、自身の体験を話しました。

（松田はなさん・高校2年生）

「中3の卒業するまでほとんど（学校に）行けないままで、みなさんのお子さんもきっとつらい気持ちなんだろうなって思うけど、本当にちょっとずつちょっとずつ治ってくると思う」

「私も受け入れるのがすごく難しかった。『自分だけは味方だよ』って心の中できっと大丈夫と思うことをすごく意識していた」

（起立性調節障害親の会 吉田博美会長）「当事者じゃないと分からないので、みんな心が軽くなって帰っていく。とにかく安心材料を増やすのが目的」

廻さんも、この会で考え方が変わったひとりです。

（廻知子さん）「関わり方が真逆だった。それを変えた時に『なんて穏やかなんだろう』って。本当に（家族）みんな変わった」

（翔さん・14）「（心が楽になった）一番のきっかけはやっぱり親が理解してくれたこと」

Q.悩んでいる人に伝えたいこと

「今は心配だろうけど結局将来なんとかなる。僕はそう思って生きてるので、みんなもそうなってほしい」

起立性調節障害は周りの人に理解してもらうことがまず一番です。

起立性調節障害セルフチェックリスト

起立性調節障害かどうか、家庭でもできるチェック項目があります。

▢立ちくらみ めまいを起こしやすい

▢立っていると気持ち悪くなる、ひどくなると倒れる

▢入浴時、あるいは嫌なことを見聞きすると気持ちが悪くなる

▢少し動くと動悸・息切れがする

▢朝なかなか起きられず、午前中調子が悪い

▢顔色が青白い

▢食欲不振

▢強い腹痛をときどき訴える

▢倦怠感、あるいは疲れやすい

▢頭痛がする

▢乗り物に酔いやすい

この11項目のうち3つ以上あてはまったら、起立性調節障害の疑いがあるということです。気になる方は小児科や循環器内科に相談してみてください。

「起立性調節障害・親の会」はブログがあります。アクセスしてみてください。

