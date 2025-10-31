太陽系外の遥かかなたから飛来した恒星間彗星「3I/ATLAS」。まだ謎が多い中、ベルギーとアメリカの研究チームによる最新の観測結果で、その組成に関する新たな謎が明らかになりました。この発見のカギは、数十億年の間宇宙を漂う「長旅による“日焼け”」でした。

そもそも3I/ATLASとは

「3I/ATLAS」は2025年7月1日に発見された恒星間天体です。通常の彗星とは異なり、太陽系の外から飛来してきました。太陽系の外からやってくる恒星間天体は非常に珍しく、観測史上３つ目となります。

「3I/ATLAS」の直径は、440メートルから5.6キロメートルと推定されています。時速約21万km＝秒速58キロという驚異的な速度で太陽系を突っ切っています。

2025年10月29日から30日ごろ、太陽から2億1,000万キロまで最接近しました。現在は地球から見て太陽の裏側を通過中です。

「二酸化炭素が通常の63倍」３I/ATLASの特徴

ウェッブ宇宙望遠鏡などによる観測から、「3I/ATLAS」は、太陽系の彗星とは極めて異なる化学組成を持っていることが判明しています。

ウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外線観測画像では、中央の画像は二酸化炭素、右の画像は水蒸気の放出を示しています。

3I/ATLASは、太陽に近づくにつれ加熱され、二酸化炭素、水、水の氷、一酸化炭素などを放出しています。

ベルギーの王立宇宙航空研究所などとアメリカの研究チームは、この放出されたガスのうち、水に対する二酸化炭素の比率が、「一般的な太陽系の彗星と比べて約63倍も高い」ことを突き止めました。

なぜ、この「3I/ATLAS」には、これほどまでに二酸化炭素が多いのでしょうか？

アメリカとベルギーの研究チームは、この謎を解くカギが「宇宙空間での数十億年にわたる長旅」にあると考えました。

宇宙線によって表面が“日焼け？”

研究者チームは、この異常な二酸化炭素濃度と、比較的高い一酸化炭素濃度などの特徴から、3I/ATLASの表面が「銀河宇宙線（GCR）」を長年浴び続けたことで、組成が変化したと結論づけています。

ちょうど厚い皮に覆われた果物のように、表面と中身の二層に分かれているというのです。

「3I/ATLAS」を“日焼け”状態にした銀河宇宙線とは？

銀河宇宙線（GCR）は、超新星爆発などで発生する陽子やヘリウム原子核などの高エネルギー粒子で、光速に近い速度で宇宙空間を飛び回っています。

研究チームは、この銀河宇宙線が、「3I/ATLAS」の外側の層の性質を、数十億年かけて変えたと考えています。

具体的には、銀河宇宙線が、「3I/ATLAS」にもともとあった「一酸化炭素の氷」を、「二酸化炭素の氷」へと化学的に変えてしまったため、表面が二酸化炭素の氷で覆われた状態になったと分析しています。

表面を覆う「二酸化炭素の氷の殻」は、厚さ約15ｍ～20m に及ぶと考えられています。「3I/ATLAS」が太陽に接近し、二酸化炭素の氷が温められ、ガスとして放出されたため、大量の二酸化炭素が観測された」と結論付けています。

この分析は、水や二酸化炭素などの氷の混合物に、銀河宇宙線に似た高エネルギー粒子を当てた実験データと、3I/ATLASの表面に当たった銀河宇宙線をシミュレーションした結果が一致したことで裏付けられています。

分厚い層の下にこそ「3I/ATLAS」の真の姿がある

この分厚い表面の下には、銀河宇宙線から完全に守られた、手つかずの内部があります。この層こそが、「3I/ATLAS」が遥か遠い星系で誕生したときの組成と構造をそのまま保っている「原始の状態」だと考えられています。

「3I/ATLAS」の内部は、表面の殻とはまったく違う組成を持つと予想されますが、現在のところ放出されているガスの源は浅く、この層まで達していない可能性が高いため、その内部はまだ謎のままです。

この発見は、恒星間天体の観測における新たな視点を示しています。

研究チームは、「現在、恒星間天体の観測で明らかになっているのは、はるか遠い宇宙の“原始的な形成環境”で生まれた元の物質ではなく、銀河宇宙線に影響され変化したあとの物質にすぎないのではないか」と指摘しています。

来月は地球からの観測チャンスも

現在は地球から見て太陽の裏側を通過している「3I/ATLAS」ですが、11月後半から12月にかけて地球からも観測できるチャンスが訪れる可能性があります。

これまでの予想では12等級程度の明るさと見込まれていましたが、ローウェル天文台と米海軍調査研究所の研究チームによると、急激な明るさの増加により9等級程度の明るさになる可能性もあり、そうなれば双眼鏡での観測も期待できます。

3I/ATLASは太陽系を通過した後、二度と戻ってくることのない旅を続けます。この謎に満ちた恒星間天体から得られるデータは、太陽系外の天体形成や、宇宙線による影響の理解を深める重要な手がかりになると期待されています。

