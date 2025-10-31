日向坂46河田陽菜「はるはるの家でお昼寝していました（笑）」後輩・山下葉留花の家に遊びに行ったエピソードを語る
日向坂46の河田陽菜、郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。10月24日（金）の放送は、河田陽菜と山下葉留花の2人でお届け！ ここでは、河田が考案したグッズ「うさぎとひなのヘアクリップ」の制作裏話を語りました。
◆山下「もうギリギリでしたよね」
山下：ヘアクリップ、めっちゃかわいいですよね！
河田：うれしい！ でも（ヘアクリップの）他の使い道ってなんだろうね、例えば、Tシャツのポケットとかにも挟めるよね。
山下：確かに挟めます。
河田：分厚いものは挟めないですけど、そういう薄い物だったら挟めますし、まあ記念に置いとくだけでも（笑）。
山下：確かにかわいいです。あと、お菓子が中途半端に残ったときにくるくるってクリップ代わりに挟んでもいいかもしれないです。
河田：すごい！ それ頭いい。
山下：何でも使えます。
河田：確かに、髪の毛だけじゃなくてもいいもんね。
山下：何でもいけます。
河田：ぜひ買って、そんな感じで使ってみてください。
山下：このグッズができるまでに、めちゃめちゃ考えていましたよね？
河田：考えた。
山下：ずっと「急いで描かなきゃ！」って言ってた気がします（笑）。
河田：そう、はるはるの家に遊びに行ったときに、この（ヘアクリップの）絵の締め切りが迫っていて「描かないとヤバい！」って思っていたら、はるはるの家でお昼寝していました（笑）。
山下：ハハハ（笑）。本当に寝ていて、もうギリギリでしたよね。
河田：ギリギリだった〜。
山下：発売が決まって良かったです。もう全部ゲットします！
河田：やった〜！
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く https://radiko.jp/#!/ts/FMT/20251024113000
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）
放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55
パーソナリティの山下葉留花と河田陽菜
パーソナリティの山下葉留花
＜番組概要＞
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/
番組公式X：@hot_hitoiki46 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12646
