¡Ö·ëº§¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î¥µ¥¤¥ó!? ·ëº§ÏÃ¤ò¤Ï¤°¤é¤«¤¹Èà¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤àÁêÃÌ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Â³¡¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¤ò¤Ï¤°¤é¤«¤¹±óµ÷Î¥¤ÎÈà»á¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
»ä¤Ë¤Ï¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë±óµ÷Î¥Îø°¦Ãæ¤Î3ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°î¤ì¤Æ¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë½»¤â¤¦¡ª¡×¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï¤¤¤Ä¤â¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¦¤ó¤È¤â¸À¤ï¤º¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿ÊÖ»ö¤ò¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Èà¤È¤Ï°é¤Ã¤¿´Ä¶¤äÎ©¾ì¤¬¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤Ê¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö·ëº§¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï»ä¤È¤Î¾Íè¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê·ëº§¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ºÇ¶á¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê20ÂåÁ°È¾ ½÷À¡Ë
¡ö
¤³¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡Ö»ä¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Ê¬Ìî¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
½»µÈ¤Ï¡¢±óµ÷Î¥Îø°¦Ãæ¤ÎÈà»á¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢ ·ëº§¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¡¢º£¤Ï¤Þ¤À¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¤É¤Á¤é¤«¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢½»µÈ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÀè¤Ë·ëº§¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âº£¤ÎÈà»á¤µ¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡¢·ëº§¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¤¦3Ç¯¤°¤é¤¤ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢·ëº§¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø»ä¤Î3Ç¯¤òÊÖ¤»¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¡ÊÊÌ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ë¡£¤½¤â¤½¤â±óµ÷Î¥Îø°¦¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤Þ¤À20ÂåÁ°È¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£¸å¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºöÊýË¡¤ä¶¦´¶¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤´¤Þ¤«¤¹¡¦ÌÀ¸À¤·¤Ê¤¤¡á·ëº§¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤!?
¸À¤¤Êý¤¬¥¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢·ëº§¤Î·ï¤Ï¤´¤Þ¤«¤µ¤º¡¢¿¿·õ¤ËÏÃ¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÌÀ¸À¤·¤Ê¤¤¡á¡Ö·ëº§¤¹¤ëµ¤¤¬¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·²¾¤Ë¤½¤ÎÈà¤È·ëº§¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤·¤Æ¡¢Èà»á¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤ò¤·¤¹¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ÃËÀ¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤ò¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï²¶¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤À¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È°·¤¤¤¬¤¾¤ó¤¶¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â»ä¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Îº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤¬¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¢¡²¿»ö¤âÁ°¤â¤Ã¤Æ´ü¸Â¤ò·è¤á¤ÆÆ°¤¯
½»µÈ¤µ¤ó¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢Èà¤Ë·ëº§´êË¾¼«ÂÎ¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤Î2Âò¤Ç¤¹¤Í¡£
»ä¤Ï26ºÐ¤Ç¡¢2ºÐ²¼¤Î¿Í¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ1Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È»ä¤Î·ëº§´êË¾¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤È¤¤Ë¡Ö¼¡ÉÕ¤¹ç¤¦¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¤«¤é·ëº§¤¹¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤éÌµÍý¤À¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²¶¤â·ëº§Á°Äó¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÉÕ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤ÆÆ±À³¤·¤Æ¤â¶ñÂÎÅª¤Ê·ëº§»þ´ü¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡Ö¤¤¤Ä·ëº§¤¹¤ë¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤¯¤é¹¥¤¤Ç¤â·ëº§¤¹¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë»þ´Ö»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤«ÊÌ¤ì¤ë¤«¤É¤Ã¤Á¤«Áª¤ó¤Ç¡ª¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤·¤¤¤È¤¤Ë¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÀè¡¢¡È·ëº§¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤¿¤À¡¢¡Öº£¤ÎÈà¤È·ëº§¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö·ëº§¼«ÂÎ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤ÎÈà»á¤È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ¾¤Î¿Í¤òÃµ¤¹¤È·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£µ®½Å¤Ê20Âå¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
Îã¤¨¡¢Æ±À³¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö1Ç¯¤ÎÆ±À³¸å¤Ë·ëº§¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢Á°¤â¤Ã¤Æ´ü¸Â¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä¹Ç¯Æ±À³¤·¤¿¤Î¤Ë·ëº§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÃËÀ¡¢·ë¹½Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÃË¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡¢Æ±À³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤«ÊÑ¤ï¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¡¢·ëº§¤äÆ±À³¤ò¤³¤Ð¤à¿Í¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤ÏÂ¾¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢´ûº§¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È¹¥¤¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤±¤ÇÆÍ¤¿Ê¤Þ¤º¤Ë¿µ½Å¤Ë¡Ä¡Ä¡Ê20Âå ½÷À¡Ë
¢¡¶ñÂÎÅª¤Ê¡È¾ÍèÁü¡É¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò
»ä¤Ï23ºÐ¤Ç·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Î½÷Í§Ã£¤¬·ëº§¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï25ºÐ¤¯¤é¤¤¡£¼þ¤ê¤ÎÆ±¤¤Ç¯¤ÎÃËÍ§Ã£¤Ï¤Þ¤ÀÆÈ¿È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Èà¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡¢·ëº§¤¬¤Þ¤ÀÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤¹¤°·ëº§¤·¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤É¤³¤Ë½»¤à¤È¤«¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÃùÃß¤È¤«¤Î¡¢´¶³Ð¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÏÃ¤»¤Ð¡¢Èà¤â·ëº§¤·¤¿¤é¹¬¤»¤«¤â¤È»×¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê20Âå¸åÈ¾ ½÷À¡Ë
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20251024090000
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635
10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö·ëº§¤ò¤Ï¤°¤é¤«¤¹±óµ÷Î¥¤ÎÈà»á¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
»ä¤Ë¤Ï¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë±óµ÷Î¥Îø°¦Ãæ¤Î3ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤¤¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°î¤ì¤Æ¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë½»¤â¤¦¡ª¡×¡Ö·ëº§¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï¤¤¤Ä¤â¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¦¤ó¤È¤â¸À¤ï¤º¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿ÊÖ»ö¤ò¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Èà¤È¤Ï°é¤Ã¤¿´Ä¶¤äÎ©¾ì¤¬¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¸½¼ÂÅª¤Ê¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö·ëº§¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï»ä¤È¤Î¾Íè¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê·ëº§¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ºÇ¶á¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê20ÂåÁ°È¾ ½÷À¡Ë
¡ö
¤³¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡Ö»ä¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿Ê¬Ìî¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
½»µÈ¤Ï¡¢±óµ÷Î¥Îø°¦Ãæ¤ÎÈà»á¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢ ·ëº§¤½¤Î¤â¤Î¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¡¢º£¤Ï¤Þ¤À¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¤É¤Á¤é¤«¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢½»µÈ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤´¼«¿È¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÀè¤Ë·ëº§¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âº£¤ÎÈà»á¤µ¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡¢·ëº§¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¤¦3Ç¯¤°¤é¤¤ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤ä¡¢·ëº§¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ø»ä¤Î3Ç¯¤òÊÖ¤»¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¡ÊÊÌ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡Ë¡£¤½¤â¤½¤â±óµ÷Î¥Îø°¦¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤Þ¤À20ÂåÁ°È¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£¸å¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½»µÈÈþµª
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºöÊýË¡¤ä¶¦´¶¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¤´¤Þ¤«¤¹¡¦ÌÀ¸À¤·¤Ê¤¤¡á·ëº§¤¹¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤!?
¸À¤¤Êý¤¬¥¥Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢·ëº§¤Î·ï¤Ï¤´¤Þ¤«¤µ¤º¡¢¿¿·õ¤ËÏÃ¤¹¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¤Þ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÌÀ¸À¤·¤Ê¤¤¡á¡Ö·ëº§¤¹¤ëµ¤¤¬¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·²¾¤Ë¤½¤ÎÈà¤È·ëº§¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¨¤ë¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤·¤Æ¡¢Èà»á¤Ë¡ÖÂç¹¥¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤ò¤·¤¹¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ÃËÀ¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¡×¤ò¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï²¶¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤À¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¹Í¤¨¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È°·¤¤¤¬¤¾¤ó¤¶¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â»ä¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í³Ú¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤Îº£¸å¤Î¿ÍÀ¸¤¬¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡Ê30Âå ½÷À¡Ë
¢¡²¿»ö¤âÁ°¤â¤Ã¤Æ´ü¸Â¤ò·è¤á¤ÆÆ°¤¯
½»µÈ¤µ¤ó¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¡¢Èà¤Ë·ëº§´êË¾¼«ÂÎ¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤«¤Î2Âò¤Ç¤¹¤Í¡£
»ä¤Ï26ºÐ¤Ç¡¢2ºÐ²¼¤Î¿Í¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ1Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È»ä¤Î·ëº§´êË¾¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤È¤¤Ë¡Ö¼¡ÉÕ¤¹ç¤¦¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¤«¤é·ëº§¤¹¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤éÌµÍý¤À¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²¶¤â·ëº§Á°Äó¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÉÕ¤¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤ÆÆ±À³¤·¤Æ¤â¶ñÂÎÅª¤Ê·ëº§»þ´ü¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡Ö¤¤¤Ä·ëº§¤¹¤ë¡Á¡Ê¾Ð¡Ë¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·ÂÔ¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤¯¤é¹¥¤¤Ç¤â·ëº§¤¹¤ëµ¤¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë»þ´Ö»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤«ÊÌ¤ì¤ë¤«¤É¤Ã¤Á¤«Áª¤ó¤Ç¡ª¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤·¤¤¤È¤¤Ë¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÀè¡¢¡È·ëº§¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤¿¤À¡¢¡Öº£¤ÎÈà¤È·ëº§¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö·ëº§¼«ÂÎ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤ÎÈà»á¤È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ¾¤Î¿Í¤òÃµ¤¹¤È·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£µ®½Å¤Ê20Âå¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
Îã¤¨¡¢Æ±À³¤¹¤ëÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö1Ç¯¤ÎÆ±À³¸å¤Ë·ëº§¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢Á°¤â¤Ã¤Æ´ü¸Â¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä¹Ç¯Æ±À³¤·¤¿¤Î¤Ë·ëº§¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÃËÀ¡¢·ë¹½Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÃË¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡¢Æ±À³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ö·ëº§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤«ÊÑ¤ï¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¡¢·ëº§¤äÆ±À³¤ò¤³¤Ð¤à¿Í¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤ÏÂ¾¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢´ûº§¼Ô¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È¹¥¤¡É¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤±¤ÇÆÍ¤¿Ê¤Þ¤º¤Ë¿µ½Å¤Ë¡Ä¡Ä¡Ê20Âå ½÷À¡Ë
¢¡¶ñÂÎÅª¤Ê¡È¾ÍèÁü¡É¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò
»ä¤Ï23ºÐ¤Ç·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼þ¤ê¤Î½÷Í§Ã£¤¬·ëº§¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï25ºÐ¤¯¤é¤¤¡£¼þ¤ê¤ÎÆ±¤¤Ç¯¤ÎÃËÍ§Ã£¤Ï¤Þ¤ÀÆÈ¿È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Èà¤Ï¤¿¤Ö¤ó¡¢·ëº§¤¬¤Þ¤ÀÁÛÁü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¤¹¤°·ëº§¤·¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤É¤³¤Ë½»¤à¤È¤«¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÃùÃß¤È¤«¤Î¡¢´¶³Ð¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÏÃ¤»¤Ð¡¢Èà¤â·ëº§¤·¤¿¤é¹¬¤»¤«¤â¤È»×¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê20Âå¸åÈ¾ ½÷À¡Ë
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20251024090000
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§ http://www.tfm.co.jp/bo/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@BlueOceanTFM https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12635